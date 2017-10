Záujem o vozidlá s hybridným pohonom a elektromobily rastie

Ilustračná snímka. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Podľa údajov Združenia automobilového priemyslu (ZAP) SR bolo v septembri 2017 zaregistrovaných 7177 osobných automobilov. V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška s počtom registrovaných nových osobných vozidiel 7126 to predstavuje nárast o 0,72 %.Registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) za september 2017 predstavujú 683 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka s počtom vozidiel 425 predstavuje pokles.Mimoriadnemu záujmu sa tešia elektrické batériové vozidlá (BEV) a PLUG-in hybridy (PHEV) na ktoré, môže vlastník vozidla požiadať o podporu. Ku koncu septembra zaregistrovali 378 žiadateľov o podporu.Registrácie v kategórii N2 zaznamenali v septembri 2017 úroveň 23 vozidiel, čo oproti vlaňajšku predstavuje nárast o 9,52 %.V kategórii N3 (nákladné automobily nad 12 ton bol zaznamenaný k rovnakému mesiacu minulého roka pokles o 12,20 %.V kategóriách autobusov M2 a M3 sa v septembri 2017 registrovalo 67 autobusov, v porovnaní so septembrom 2016 (17 autobusov) to predstavuje 294,12-% nárast.