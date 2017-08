Záujem spotrebiteľov o regionálne mliečne špeciality rastie

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Pavelek Foto: TASR/Martin Pavelek

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 20. augusta (TASR) – Diskusiou o stúpajúcej obľúbenosti slovenských mliečnych výrobkov u spotrebiteľov vyvrcholila séria odborných diskusných stolov na tohtoročnej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave Agrokomplex, ktorá sa dnes končí v Nitre. Päť diskusií na aktuálne témy pripravilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Agroinštitútom Nitra a Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou.Za posledné roky na Slovensku výrazne stúpla výroba nielen tradičných, ale aj nových mliekarenských výrobkov, skonštatoval bývalý riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského Karol Herian. Kým veľké mliekarenské závody vo veľkom vyrábajú svoje tradičné výrobky, regionálni výrobcovia začali v každom regióne obohacovať ponuku trhu výrobkami z ovčieho, kozieho i kravského mlieka.povedal Herian. Podľa jeho slov máme na Slovensku stále veľmi nízku spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov, len 160 kilogramov na osobu a rok. V Českej republike je to 280 kilogramov, v Európskej únii dosahuje spotreba 320 až 340 kilogramov na osobu ročne.K regionálnym mliekarniam sa zaraďuje aj PD Gader Blatnica, ktorá zásobuje najmä okolie Martina a Žiliny. Predsedníčka družstva Zlata Holubová tvrdí, že mliekáreň vznikla pred piatimi rokmi z núdze.vysvetlila. V súčasnosti chová družstvo 300 dojníc, ktoré vyprodukujú denne 6000 litrov mlieka.povedala. Mliekareň zásobuje výlučne lokálny trh. „Čerstvé mlieko je čerstvé mlieko. Ak by sme to chceli robiť vo veľkom, už by sme nemohli dodržať tú jednoduchosť, výrobu bez konzervantov,“ skonštatovala.Predseda Združenia mladých farmárov Milan Jurky chová 15 dojníc. Podľa jeho slov sú malí farmári odkázaní na to, aby svoje prebytky z fariem spracovávali sami, pretože pri malom počte dojníc a nákupnej cene do 30 centov za liter mlieka farmár nemôže prežiť.“ Produkty vyrobené v malých množstvách nie sú pre veľké obchodné reťazce zaujímavé, preto si farmári ich odbyt zabezpečujú vo vlastnej réžii.Podľa Jurkyho problém s odbytom nemajú, ľudia si už zvykli nakupovať regionálne produkty u miestnych farmárov z dvora.tvrdí. Podľa Heriana je veľmi dôležité, aby mal každý región svoje miestne špeciality.povedal. Farmári využívajú na predaj rôzne trhy, jarmoky, podľa slov Heriana jednou zo zatiaľ nevyužitých možností je aj vytváranie združovanie sa do obchodných družstiev.domnieva sa.