Záujem turistov o sprevádzanie v Banskej Štiavnici vzrástol

Banská Štiavnica, archívna snímka Foto: TASR/Dušan Hein Banská Štiavnica, archívna snímka Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Štiavnica 21. októbra (TASR) - Záujem o sprievodcovské služby pracovníkov banskoštiavnického Informačného centra (IC) tento rok vzrástol. Do konca augusta prijali viac ako 130 objednávok, pričom minulý rok ich bolo za to isté obdobie 95. Najviac sprevádzaní bolo v slovenskom jazyku, potom nasledoval anglický, maďarský a nemecký jazyk.Ako vyplýva z informatívnej správy o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2017 v IC Banská Štiavnica, od začiatku roka do konca augusta využilo služby centra 45.323 ľudí, čo je o 3652 viac ako minulý rok. Rekordný počet návštevníkov zaznamenalo IC v auguste tohto roka. Po informácie si doň prišlo celkom 12.252 návštevníkov, čo je o 977 viac ako v auguste minulého roka.Najväčší podiel mali ako obvykle slovenskí turisti. V rámci zahraničných návštevníkov ich najviac prišlo z Českej republiky. Počas letnej sezóny nasledovali anglicky, nemecky a maďarsky hovoriaci návštevníci. Narástol počet turistov z Izraela a Francúzska, uvádza sa v správe.