Záujem vlády o podiel v U.S. Steel podľa P. Žigu stále trvá

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga počas diskusie na Slovensko-nemeckom podnikateľskom fóre VIA FORUM 2017 v Košiciach 25. septembra 2017. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Košice 25. septembra (TASR) - V súvislosti s predajom košických železiarní má podľa ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) štát stále záujem o podiel v spoločnosti. Nateraz sa však podľa jeho slov v otázke predaja U.S. Steel nič neudialo. Povedal to dnes na brífingu pred novinármi v rámci Slovensko-nemeckého podnikateľského fóra 2017 v Košiciach.povedal Žiga.Ako tvrdí, s vedením U.S. Steel, ako aj košickej fabriky, má vláda veľmi dobré vzťahy.zdôraznil šéf rezortu hospodárstva s tým, že pokiaľ americké vedenie spoločnosti negociuje predaj s nejakým záujemcom, tak sa to deje mimo možností vlády.U.S. Steel je podľa Žigu jeden z najvýznamnejších zamestnávateľov na Slovensku, po Volskwagene druhý.dodal Žiga.Na otázku o údajnom predaji spoločnosti čínskej He Steel Group, ku ktorému už malo podľa medializovaných informácií dôjsť, hovorca spoločnosti U.S. Steel Košice Ján Bača odpovedal, že fámy nekomentujú.