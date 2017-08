Záujemcovia o eurofondy môžu predkladať svoje žiadosti elektronicky

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 10. augusta (TASR) – Žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z eurofondov už môžu predkladať svoje žiadosti elektronicky. TASR to potvrdil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Prvú takúto výzvu vyhlásilo ministerstvo hospodárstva koncom apríla tohto roka.Prvá výzva s možnosťou elektronického podania žiadosti bola spustená v Operačnom programe Výskum a inovácie a išlo v nej o podporu malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle. Podnikatelia v Bratislavskom kraji môžu získať od 20.000 do 200.000 eur. Celkovo sú na projekty vyčlenené 4 milióny eur.Podľa rezortu hospodárstva bolo do termínu uzávierky prvého hodnotiaceho kola predložených 28 žiadostí o poskytnutie príspevku v celkovej výške 3.356.690,02 eura.priblížil.Žiadatelia tak už nemuseli dokladovať svoju právnu formu, podmienku nebyť dlžníkom na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení či skutočnosť, že nie sú v konkurze alebo reštrukturalizácii a neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania.uzavrelo ministerstvo hospodárstva.Vicepremiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v apríli vyhlásil, že najneskôr v lete už musia byť všetky výzvy schopné prijímať podania elektronicky.uviedol dnes jeho úrad pre TASR.ÚPVII vydal metodický výklad, na základe ktorého by riadiaci orgán mal zabezpečiť zadefinovanie postupov a proces prijímania a spracovania žiadostí o príspevok. A to vo všetkých výzvach, ktoré neboli v čase vydania metodického výkladu uzavreté.zdôraznil úrad.Dodal, že ako centrálny koordinačný orgán priebežne integruje informačný monitorovací systém ITMS2014+ s inými informačnými systémami verejnej správy. Ak je k dispozícii takáto funkčná integrácia, úrad nepovažuje za efektívne a účelné preukazovať a overovať splnenie podmienok poskytnutia príspevku alternatívnym spôsobom.vysvetlil ÚPVII.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdilo, že po vydaní metodického výkladu zapracováva do svojich vyzvaní v rámci Operačného programu Ľudské zdroje aj možnosť čisto elektronického predkladania žiadostí o príspevok. „povedala Veronika Husárová z komunikačného odboru rezortu.