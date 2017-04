Zaujímavosti o francúzskych prezidentoch a voľbách hlavy štátu

Francúzsky prezident Francois Hollande bol na čele vojenskej prehliadky v Deň dobytia Bastily. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel/Paríž 21. apríla (TASR) – S francúzskymi prezidentskými voľbami sa viaže niekoľko zaujímavých faktov. Prvého prezidenta mali Francúzi už pred viac ako 150 rokmi, Emmanuel Macron by mohol prekonať jeden rekord a francúzska ústava umožňuje jednej osobe byť hlavou štátu viac ako dvakrát.Úplne prvým francúzskym prezidentom sa stal v roku 1848 Karol Ľudovít Napoleon Bonaparte, synovec cisára Napoleona Bonaparta.Valéry Giscard d'Estaing bol doteraz najmladším zvoleným prezidentom, pri víťazstve vo voľbách mal 48 rokov. Jeho rekord by v prípade víťazstva prekonal Emmanuel Macron, ktorý má len 39 rokov.Macron sa oženil so svojou stredoškolskou učiteľkou Brigitte Marie-Claude Trogneuxovou, ktorá je od neho o 25 rokov staršia a v súčasnosti má 64 rokov.Celé dve funkčné obdobia po sebe vydržali len Francois Mitterrand a Jacques Chirac. Najdlhšie, až 14 rokov, zastával prezidentský úrad Mitterrand. O dva roky menej bol vo funkcii Chirac, lenže jeho druhý mandát bol len päťročný, dovtedy bol prezident vo funkcii sedem rokov.Pri prezidentských voľbách v roku 2002 do druhého kola postúpil Jean-Marie Le Pen, otec líderky Národného frontu (FN) a aktuálnej prezidentskej kandidátky Marine Le Penovej. S veľkým odstupom nad ním zvíťazil Jacques Chirac, čím obhájil prezidentský post.Najmenej populárnym prezidentom v novodobej francúzskej histórii je súčasná hlava štátu Francois Hollande.Francúzska hlava štátu je spolu so španielskym biskupom zo Seo de Urguel spoluvládcom Andorrského kniežatstva.Francúzsky prezident môže zastávať úrad maximálne dve obdobia po sebe, ale ústava mu umožňuje neskôr kandidovať opäť. Vo francúzskej histórii ale zatiaľ nikto nezastával prezidentský úrad viac ako dvakrát. V USA môže byť jeden človek prezidentom maximálne dvakrát nezávisle na tom, či po sebe funkčné obdobia nasledujú, alebo nie.