Zaujímavosti týždňa: Slovenský dokument uspel v konkurencii 2500 filmov

Dokument Nesmrteľný les bodoval na Medzinárodnom festivale Ekofilm v českom Brne. Film o tatranskej prírode, ktorý je druhým pokračovaním v rámci tematickej trilógie, zaujal v kategórii Krásy prírody. Uspel tak v konkurencii 2500 filmov z celého sveta. Vzťah lesa a živočíchov je v ňom vyrozprávaný cez príbeh medveďa v Tatrách.





Nová Mária Čírová

Zlatá Fatima

Drobná kráľovná

Vianočná Gwen

"Unikátny les má stromy s priemerným vekom od piatich do 800 rokov, niektoré aj tisíc rokov. Filmom sa snažíme ukázať, ako toto prostredie funguje a ako je v ňom všetko prepojené," opísal režisér Erik Baláž svoje dielo.Speváčka Mária Čírová vydala nový album s názvom #2017. V súvislosti s novou platňou speváčka otvorene priznáva osobnostno-umelecký životný zlom, ktorý výrazne poznačil tvorivý proces vzniku nových piesní na albume. "Posolstvo skladby Unikát je akoby posolstvom celého albumu - buďme sami sebou, buďme unikátni, a tým pádom krásni a obohacujúci pre všetkých okolo,“ vysvetľuje. Práve singel Unikát bol symbolom speváčkinho hlasového prerodu. Na naturálny prejav sa podľa jej manažéra Mariána Kachúta môžu fanúšikovia tešiť aj v ďalších piesňach na novej platni.Novinku predstaví speváčka na akustickom turné.Cenu za nové technológie Zlatá Fatima 2017 získal na obnovenej výstave Trenčín mesto módy prototyp výrobku Inteligentný odev pre snímanie EKG signálu v reálnom čase. Produkt je výsledkom spoločného výskumu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline a VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r.o. Žilina."Prototyp inteligentného odevu pre snímanie elektrokardiogramu v reálnom čase je výsledkom spoločného úsilia multidisciplinárneho tímu. Ocenenie Zlatá Fatima 2017 za nové technológie získané v širokej konkurencii je veľkým uznaním. A zároveň potvrdením, že spojením expertov z oblastí textílií, elektrotechniky, biomedicíny a informačných a komunikačných technológií vznikajú nové revolučné riešenia," povedal zodpovedný riešiteľ projektu Ladislav Janoušek z Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty ŽU.Speváčka Emma Drobná je kráľovnou slovenského éteru. Jej singel Words bol na Slovensku už tretí týždeň po sebe najhranejšou česko-slovenskou skladbou.Víťazka poslednej SuperStar sa s pesničkou Words drží už 11. týždeň v trojici najhranejších skladieb. Minulý týždeň sa dokonca dostala na tretie miesto najúspešnejších skladieb v medzinárodnej konkurencii, čím sa priblížila svojmu doterajšiemu maximu - druhému miestu s hitom Smile.Emma v týchto dňoch dokončila nahrávanie platne a jej priaznivci sa môžu tešiť začiatkom novembra na jej debutový album s názvom You Should Know.Gwen Stefani vydala svoj prvý vianočný album You Make It Feel Like Christmas. Album okrem klasických vianočných melódií, akými sú napríklad Silent Night, White Christmas a Jingle Bells, obsahuje aj šesť originálnych piesní.Na albume nechýba ani duet You Make It Feel Like Christmas, ktorý speváčka naspievala so svojím partnerom, americkou country hviezdou Blakom Sheltonom. Špeciálna verzia dosky ponúkne navyše 24-stránkovú knihu plnú fotografií z nahrávania tohto sviatočného albumu, ako aj fotografií zo súkromných vianočných osláv Gwen Stefani.