Záujmom Maďarska je zachovať dvojpilierovú agrárnu politiku EÚ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 25. októbra (TASR) - Zásadným záujmom Maďarska je zachovať terajšiu, prípadne jej podobnú formu spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie. Vyhlásil to maďarský minister poľnohospodárstva Sándor Fazekas v stredu v maďarskej verejnoprávnej televízii M1.povedal šéf rezortu s poznámkou, že ak by neboli agrárne dotácie, tak by cena kvalitných potravín mimoriadne stúpla.Podľa jeho slov úžitok z podpory EÚ má v konečnom dôsledku občan, ktorý si potraviny kupuje.K informačnému materiálu, ktorý Európska komisia k agrárnej podpore pre obdobie po roku 2020 pripravuje, minister podotkol, že okolo neho prebieha v súčasnosti čulá diplomatická aktivita.zdôraznil Fazekas.Otázkou podľa neho tiež zostáva, či je možné financovať napríklad usadenie prisťahovalcov na úkor agrárnej podpory.uzavrel maďarský minister.