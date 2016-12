Zavedenie elektronickej evidencie tržieb zvýšilo Čechom ceny obedov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Praha 26. decembra (TASR) - Spustenie elektronickej evidencie tržieb (EET) zvýšilo Čechom cenu obedov. V priemere si priplatia 4 Kč, ale suma, ktorú musia vytiahnuť z peňaženky navyše, sa v závislosti od kraja výrazne mení. Zatiaľ čo v Plzenskom kraji zdražel obed o 3 Kč na 90 Kč (3,33 eura), v Stredočeskom kraji vydajú Česi takmer o 10 Kč viac.Ukázal to prieskum medzi viac než 4000 gastronomickými prevádzkami, ktorý uskutočnil obedový server menicka.cz. Uvedené priemerné ceny sú iba za hlavné jedlo.Najväčší cenový šok podľa prieskumu pravdepodobne pociťujú stravníci v Stredočeskom kraji. Obed tam zdražel v priemere o 9,5 Kč na 95,80 Kč. Ani v najdrahšej Prahe v reštauráciách neprepisovali cenníky tak výrazne. Metropola v priemere zdražela obed (myslí sa hlavné jedlo) o 5,20 Kč na 109 Kč.Naopak, najviac sa krotili v Moravskosliezskom kraji, teda v regióne, ktorého obyvatelia majú jednu z najnižších kúpnych síl v republike. Reštaurácie v tomto kraji zvýšili cenu hlavného obedového jedla o 1,6 Kč na 88,70 Kč.Z prieskumu v regiónoch, ktorý nedávno uskutočnila MF DNES s pomocou krajských redakcií, vyplýva, že zhruba pätina reštaurácií zvýšila ceny všetkých alebo niektorých služieb. A to aj napriek tomu, že sa zároveň znížila daň z pridanej hodnoty z 21 na 15 %.Okrem EET sa zdraženie vysvetľovalo rastom cien ďalších vstupov, napríklad surovín na prípravu jedál. Napríklad syr eidam podľa Českého štatistického úradu zdražel za rok do novembra o tretinu, maslo o osminu.