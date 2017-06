Zavedenie eura má v Maďarsku stále väčšiu podporu, ukázal prieskum

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 10. júna (TASR) - Väčšina Maďarov sa domnieva, že zavedenie eura by bolo v celku pozitívne pre ich krajinu, súčasne si však iba málo z nich myslí, že Maďarsko v dohľadnom čase do eurozóny vstúpi. Tretina dokonca vyjadrila názor, že sa tak nestane nikdy. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Eurobarometer, ktorý zverejnil dnes spravodajský server portfolio.hu.Podľa mienky 64 % opýtaných Maďarov, krajiny, ktoré zaviedli spoločnú európsku menu, pochodili dobre. V Česku bol tento pomer 49-% a v Poľsku 56-%.Zavedenie eura v Maďarsku bezvýhradne podporuje 14 % obyvateľstva, o 6 % viac než pred rokom. Tábor tých, ktorí skôr podporujú vstup svojej krajiny do eurozóny je 43-%, o 6 % menej než v roku 2016. Pozitívne sa tak k spoločnej európskej mene postavilo 57 % respondentov. Euro ostro odmieta 10 % Maďarov. Nižší pomer namerali iba v Rumunsku, v Česku striktne odmieta vymeniť koruny za euro až 40 % ľudí.Zdraženie po prípadnom vstupe Maďarska do eurozóny očakáva 52 % opýtaných.Server pripomína, že Maďarsko disciplinovanou rozpočtovou politikou a klesajúcim zadlžením spĺňa čoraz viac maastrichtských kritérií, preto by prijatie eura v Maďarsku bolo možné zvažovať. Minister národného hospodárstva Mihály Varga vlani povedal, že vstup do eurozóny záleží už iba od vôle Maďarska. Tento proces by bol urýchlený, keby sa v nadchádzajúcich mesiacoch uskutočnila vízia dvojrýchlostnej Európy, v ktorej by členovia eurozóny mali výhodnejšie postavenie. To môže byť dôvodom prehodnotenia postoja k zavedeniu eura v prípade Maďarska i ďalších krajín regiónu, uzatvára portfolio.hu.