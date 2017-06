Zavedenie parkovacej politiky v Bratislave je neisté

Ivo Nesrovnal. Foto: screenshot/TABLET.TV Foto: screenshot/TABLET.TV

Bratislava 29. júna (TASR) – Zavedenie jednotnej parkovacej politiky v uliciach Bratislavy je po dnešnom dni ešte viac neisté. Poslanci hlavného mesta totiž neschválili dodatok štatútu hlavného mesta, ktorý upravuje deľbu kompetencií magistrátu a bratislavských mestských častí. Zároveň vyhoveli protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o parkovacej politike a požiadali bratislavského primátora Iva Nesrovnala vypracovať nariadenie, ktoré bude v súlade so zákonom. Primátor sa však spustenia parkovacej politiky nechce vzdať.Niektorí poslanci podľa neho dnes odmietli podporiť poriadok v uliciach, historickú možnosť nápravy nespravodlivého financovania Bratislavy a rozhodli sa pokračovať v agónii, ktorá v parkovaní panuje.uviedol primátor s tým, že najskôr tak môže urobiť na septembrovom rokovaní. Parkovacia politika, ktorú mestskí poslanci schválili v decembri 2016 sa podľa Nesrovnala pripravovala niekoľko rokov a vyrokovaný bol aj návrh dodatku štatútu.Tento dodatok upravoval deľbu kompetencií hlavného mesta a bratislavských mestských častí vo veci užívania komunikácií prvej až štvrtej triedy. Zároveň splnomocňoval mestské časti schváliť všeobecne záväzné nariadenie v miestnom zastupiteľstve. Jeho obsahom bola najmä úprava výšky úhrady za dočasné parkovanie, spôsob platenia úhrady a preukázania jej zaplatenia. Prijatie tohto dodatku bol podľa Nesrovnala posledný úkon, aby sa nové pravidlá parkovania v Bratislave stali realitou.Krajská prokuratúra v Bratislave podala v máji proti VZN o jednotnej parkovacej politike v hlavnom meste protest. V ňom boli namietané viaceré rozpory so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zastupiteľstvo na návrh poslanca Jána Budaja tomuto protestu plne vyhoveli a požiadali primátora vypracovať nariadenie v súlade so zákonom. Nesrovnal ale navrhoval protestu vyhovieť len čiastočne. Niektoré námietky podľa neho boli totiž rozumné a dali sa uplatniť." skonštatoval.Budaj ale tvrdí, že v mnohých prípadoch bol protest prokurátora oprávnený a aktuálne VZN o parkovacej politike je málo účinné.uviedol. Ako podotkol, na novú reguláciu v parkovaní nie je doteraz pripravená ani mestská polícia či MHD. "Stále je tu prevaha poslancov, ktorí bránia záujmy verejnosti. Chceme vedieť odpovede na naše otázky a primátor nám na ne nedáva odpoveď," povedal.Mestský poslanec a starosta Petržalky Vladimír Bajan si však myslí, že časť poslaneckého zboru dnes prekalkulovala hlasovanie o dodatku štatútu hlavného mesta. Niektorí poslanci podľa neho hlasovali s tým, že nespustia parkovaciu politiku, a to bez ohľadu na zmeny v štatútepovedal.