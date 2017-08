Záver leta v Hoteli Lomnica: prvý 3D mapping v histórii Vysokých Tatier

Umenie vo víne

Degustačný večer s vinárstvom ViaJur

Sobota plná nefalšovanej zábavy pre celú rodinu

Zlatý klinec večera - prvá 3D videoprojekcia vo Vysokých Tatrách

Program podujatia Umenie vo víne



Výstava veteránov a jazda na nich



Degustácia vín ViaJur v enotéke Selaví a na terase Hotela Lomnica



Lektorované prehliadky Galérie Lomnica s minikvízom a súťažou o degustačnú večeru



Maľovanie na tvár



Workshop výroby predmetov z korkov a fliaš



V piatok 1. septembra potešíme vaše chuťové bunky, pretože špičkovú gastronómiu Gaba Kocáka spojíme s tými najlepšími vínami vinárstva ViaJur. Zatiaľ čo sabude venovať umeniu na tanieri, vinárvám predstaví umenie vo víne – unikátnu kolekciu vín inšpirovanú maliarom Janom Hálom. Jeho obrazy totiž už nenájdete len v našej Galérii Lomnica, ale aj na etiketách limitovanej edície vín z vinárstva ViaJur.Degustačný večer sa začne o 18.00 hod. v Reštaurácii Sissi a keďže je počet miest obmedzený, je potrebné si miesto rezervovať vopred.Podujatie Umenie vo víne bude pokračovať v sobotu 2. 9. bohatým programom pre celú rodinu. Hneď popoludní čaká na tých najmenších- minikoncert s pesničkami. Súbežne bude prebiehať nielen degustácia vín ViaJur na terase nášho hotela a v obchodíku Selaví, ale aj výstava a jazda na veteránoch či lektorované prehliadky Galérie Lomnica s minikvízom a súťažou o degustačnú večeru. Najmenších poteší i maľovanie na tvár a umelecké duše zas workshop výroby predmetov z korkov a fliaš.Večer prinesie okrem vyhodnotenia súťaže o degustačnú večeru a krstu vinárskeho auta a vínotéky ViaJur úžasný koncert, ktorí určite roztancujú všetkých prítomných.Tatranská Lomnica zažije unikátne divadlo, ktoré všetkým vyrazí dych. Pripravili sme pre vás jedinečné audiovizuálne dielo videoprojekciu. Pri nej sa vám bude zdať, že budova, na ktorej sa film premieta, sa hýbe a mení. Celú atmosféru bude dotvárať hudba vytvorená špeciálne na túto príležitosť. Priečelie Hotela Lomnica ožije romantickým a čarovným príbehom nielen nášho hotela, ale aj vinárstva ViaJur, ktoré sídli v Pállfyovskom kaštieli vo Svätom Jure. Svojou prítomnosťou postupne oživuje históriu kaštieľa, ktorá bola odnepamäti spojená s výrobou vína a vinárstvom. Preto prijmite srdečné pozvanie do sveta fantázie, ktorý je popretkávaný históriou, vášňou k umeniu a láskou k výnimočným vínam, a zažite to na vlastné oči.Kvôli navodeniu správnej atmosféry si pozrite podobnú šou, ktorá sa konala počas Festivalu svetla v Bratislave. Je ohromujúce vidieť to na videu, avšak nikdy to nebude také ako naživo.Preto sa na vás tešíme v sobotu 2. 9. večer o 20.30 hod. pred Hotelom Lomnica!Terasa a námestie pri Hoteli Lomnica, Tatranská Lomnica 92, 059 60 Vysoké Tatry– kuchárske umenie Gaba Kocáka spojené s umením vo víne v podaní vinára Andreja KukumbergaModerátor: Robert Černák(minikoncert pre najmenších s pesničkami FÍHA tralala)Súbežne bude prebiehať degustácia vín ViaJur na terase Hotela Lomnicaa v obchodíku SelavíKrstná mama: p. Dorota Pospíšilová (najúspešnejšia slovenská šľachtiteľka vínnej révy)- koncert20.30 hod. - príbeh Hotela Lomnica a ViaJurUmenie vo víne predstavenévo Vysokých TatráchViac informácií o podujatí nájdete aj na facebookovej stránke Hotela Lomnica alebo na webovej stránke www.hotellomnica.sk V prípade záujmu o rezerváciu miesta na degustačný večer alebo o rezerváciu izby počas tohto výnimočného víkendu nás kontaktujte e-mailom na adrese reception@hotellomnica.sk alebo telefonicky na čísle +421 52 285 3500.