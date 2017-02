Záver základnej časti KHL odhalil posledných postupujúcich do play off

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 18. februára (TASR) - Záverečný deň základnej časti Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) rozlúštil tajničku posledných postupujúcich do play off. Kým v Západnej konferencii boli ôsmi účastníci už istí a rozhodovalo sa iba o ich poradí, na východe sa bojovalo o posledné dve miestenky. Tie nakoniec získali Admiral Vladivostok a čínsky nováčik Červená hviezda Kchun-lun. Kontinentálny pohár pre víťaza základnej časti získalo tretíkrát v rade CSKA Moskva.Kchun-lun sa vo svojej premiérovej sezóne prebojoval do vyraďovačky, keď obsadil poslednú ôsmu priečku na východe, pričom Sibir odsunul na deviate miesto len vďaka väčšiemu počtu výhier v riadnom hracom čase. Čínskemu tímu aj s dvojicou slovenských útočníkov Martinom Bakošom a Tomášom Marcinkom v zostave na to stačila sobotňajšia prehra na ľade Dinama Moskva 1:2. Slovenskí legionári v sobotu nebodovali. Bakoš tak v 47 zápasoch ZČ nazbieral jedenásť gólov a rovnaký počet asistencií, Marcinko si na konto pripísal v 59 stretnutiach päť presných zásahov a 13 prihrávok.Admiral postúpil zo siedmeho miesta, ktoré si poistil triumfom na ľade Viťazu Podolsk 3:1.Hokejisti Avangardu Omsk zvíťazili vo svojom záverečnom zápase na ľade Barysu Astana 3:1 a poistili si tak druhú priečku v tabuľke Východnej konferencie i výhodnejšiu pozíciu v prvom kole play off. Účasť vo vyraďovačke mali už pred duelom istú aj domáci hráči, ktorí postúpili z piateho miesta na východe.V súboji dvoch tímov, ktoré už nemali šancu na postup, vyhral najslabší tím prebiehajúcej sezóny Metallurg Novokuzneck na ľade Jugry Chanty-Mansijsk 4:1.Hokejisti Salavatu Julajev Ufa zvíťazili pred vlastnými fanúšikmi nad Ladou Togliatti 4:2 a do play off idú zo šiestej priečky Východnej konferencie, čo znamená, že v prvom kole sa stretnú s AK Bars Kazaň. Sibir Novosibirsk si definitívne nezahrá vo vyraďovačke. V sobotňajšom zápase síce triumfoval na ľade Avtomobilistu Jekaterinburg 2:1, no až po samostatných nájazdoch a získal iba dva body. Na prienik medzi najlepšiu osmičku potreboval všetky tri.Hokejisti CSKA Moskva si v záverečnom zápase zaistili prvenstvo v tabuľke Západnej konferencie i celej základnej časti, keď zdolali Spartak Moskva vysoko 6:1, a po roku tak opäť získali Kontinentálny pohár. Trofej vyhrali už tretíkrát v rade. Armádny klub má na konte 137 bodov, rovnako ako druhý SKA Petrohrad, no o dve výhry v riadnom hracom čase viac. CSKA tak v prvom kole privíta fínsky Jokerit Helsinki.V 1. kole play off sa na západe stretnú dvojičky CSKA Moskva (1) - Jokerit Helsinki (8), SKA Petrohrad (2) - Viťaz Podolsk (7), Dinamo Moskva (3) - Torpedo Nižnij Novgorod (6) a Lokomotiv Jaroslavľ (4) - Dinamo Minsk (5). Vo štvrťfinále Východnej konferencie si zmerajú sily Metallurg Magnitogorsk (1) - Červená hviezda Kchun-lun (8), Avangard Omsk (2) - Admiral Vladivostok (7), AK Bars Kazaň (3) - Salavat Julajev Ufa (6) a Traktor Čeľabinsk (4) - Barys Astana (5). Kým na západe bolo na postup potrebných aspoň 93 bodov, na východe stačilo poslednému postupujúcemu o desať menej.Play off sa hrá klasicky na štyri víťazné zápasy, odštartuje 21. februára a meno nového majstra bude známe v apríli. Gagarinov pohár obhajujú hráči Metallurgu Magnitogorsk, striebro CSKA Moskva.Vo vyraďovačke sa predstavia iba dvaja slovenskí hokejisti - útočníci Tomáš Marcinko a Martin Bakoš z Červenej hviezdy Kchun-lun. Slovan Bratislava sa po dobrom závere základnej časti nakoniec už nedokázal posunúť na priečky zaručujúce postup.Zverenci trénera Miloša Říhu zakončili svoju piatu sezónu v nadnárodnej súťaži s bilanciou 22 víťazstiev v riadnom hracom čase, sedem výhier po predĺžení, resp. nájazdoch, päť prehier za bod a 26 prehier v riadnom čase, so skóre 144:166. Za najužitočnejšieho hráča Slovana v skončenej sezóne vyhlásili kanadského krídelníka Jonathana Cheechooa.Slovan sa počas svojho päťročného pôsobenia v KHL prebojoval do play off dvakrát. V sezónach 2012/2013 i 2015/2016 vypadol v prvom kole, keď prehral s Dinamom Moskva, resp. CSKA Moskva, v oboch prípadoch 0:4 na zápasy.Góly: 45. Starčenko - 8. Michejev, 27. Zubov, 34. MichejevGóly: 58. Kulik - 13. Kalašnikov, 26. Skorochodov, 29. Semjonov, 38. JazkovGóly: 26. Lepistö, 35. Majorov, 46. Garejev, 60. Kuľaš - 11. Zernov, 30. BočarovGóly: 48. Golyšev - 35. Milovzorov, rozh. nájazd: SannikovGóly: 40. Vovčenko, 45. Karlin, 48. Stasenko - 8. O'Dell, 52. KrikunovGóly: 2. Ničuškin, 7. Kugryšev, 13. Andronov, 18. Panin, 20. Košelev, 27. Naumenkov - 3. ŠmeľovGóly: 37. Palushaj, 50. S. Kosticyn, 56. Pettersson - 8. Ohtamaa, 26. Svitov, 27. Varnakov, 58. PopovGóly: 40. Kokarev, 46. Karsums - 29. SallinenGóly: 26. Talbot, 31. Polunin, 43. Kadejkin - 18. Byvalcev, 40. Zohorna, 45. Dedunov, 45. Byvalcev, 50. LitovčenkoGóly: 24. Pankov - 33. Mnacjan, 43. Siagrev, 46. SigarevGóly: 2. Prochorkin, 29. Hersley, 36. Chochlačev, 60. Kovaľčuk - 26. McMillan, 45. AljajevGóly: 13. Darzinš, 19. Galvinš, rozh. nájazd: Indrašis - 10. Porjadin, 50. Gynge1. CSKA Moskva 60 41 3 8 8 183:110 137*2. Petrohrad 60 39 7 6 8 249:114 137*3. Dinamo Moskva 60 29 10 5 16 164:111 112*4. Jaroslavľ 60 32 4 6 18 163:130 110*5. Dinamo Minsk 60 27 10 4 19 171:150 105*6. Nižnij Novgorod 60 27 8 7 18 145:124 104*7. Viťaz Podolsk 60 26 7 5 22 162:158 97*8. Jokerit Helsinki 60 23 6 12 19 149:165 93*----------------------------------------------9. HK Soči 60 24 7 2 27 139:145 8810. Slovan 60 22 7 5 26 144:166 8511. Čerepovec 60 18 5 10 27 133:163 7412. Medveščak 60 19 4 4 33 138:186 6913. Spartak Moskva 60 18 3 6 33 125:168 6614. Dinamo Riga 60 11 10 5 34 116:158 58* - účasť v play off1. Magnitogorsk 60 36 5 6 13 197:135 124*2. Avangard Omsk 60 30 8 3 19 156:127 109*3. AK Bars Kazaň 60 29 9 4 18 155:127 109*4. Čeľabinsk 60 27 3 10 20 130:120 97*5. Barys Astana 60 25 6 3 26 151:167 90*6. Ufa 60 21 6 13 20 169:174 88*7. Vladivostok 60 24 3 8 25 147:153 86*8. ČH Kchun-lun 60 24 4 3 29 139:144 83*----------------------------------------------9. Novosibirsk 60 20 8 7 25 133:138 8310. Nižnekamsk 60 20 8 4 28 143:155 8011. Jekaterinburg 60 19 6 10 25 139:165 7912. Amur Chabarovsk 60 20 5 6 29 110:130 7613. Chanty-Mansijsk 60 18 4 4 34 112:148 6614. Lada Togliatti 60 16 5 7 32 146:180 6515. Novokuzneck 60 8 6 4 42 97:194 40* - postup do play offCSKA Moskva (1) - Jokerit Helsinki (8), SKA Petrohrad (2) - Viťaz Podolsk (7), Dinamo Moskva (3) - Torpedo Nižnij Novgorod (6), Lokomotiv Jaroslavľ (4) - Dinamo Minsk (5)Metallurg Magnitogorsk (1) - Červená hviezda Kchun-lun (8), Avangrad Omsk (2) - Admiral Vladivostok (7), AK Bars Kazaň (3) - Salavat Julajev Ufa (6), Traktor Čeľabinsk (4) - Barys Astana (5)