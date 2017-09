Záverom letnej hudobnej sezóny bude festival Slovenské hrady

Na snímke česká speváčka Lucie Bílá. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Už tento víkend, v sobotu 9. septembra, sa hradným areálom na Červenom Kameni rozoznejú tóny tej najlepšej slovenskej a českej muziky. O hudobný záver leta sa na festivale Slovenské hrady postarajú Richard Müller, IMT Smile, Olympic, Arakain s Luciou Bílou aj mnohí ďalší.Po úspešnej šnúre letnej festivalovej série Hrady CZ v Čechách a na Morave prichádza už po druhý raz aj na Slovensko letný kultúrny festival Slovenské hrady. Ten okrem nezabudnuteľného hudobného zážitku prináša aj možnosť spoznať našu históriu, a to prehliadkou hradu Červený Kameň zahrnutú v cene festivalovej vstupenky, alebo v rámci viacerých sprievodných podujatí a atrakcií. Tú pravú, či už historickú, alebo modernú, atmosféru podujatia môžu dotvoriť v rámci karnevalovej súťaže svojimi maskami aj samotní návštevníci.Festivalový areál sa otvorí dopoludnia od 10.30 h a už hodinu na to sa rozozvučia účinkujúci na dvoch pripravených pódiách. Postupne sa predstavia víťazi internetového hlasovania o účasť na festivale, kapela Instinct či talentovaná pesničkárka Mirka Miškechová. Nasledovať budú koncerty speváka Tomáša Klusa, kapely Bod Omylu, legendárneho Olympicu a potom i domácej skupiny Korben Dallas.Podvečerný program o 17. hodine načne nezameniteľné spojenie Lucie Bílej a kapely Arakain, ktorých vystrieda reper Majk Spirit a neskôr i kapely Desmod, Zoči Voči, IMT Smile alebo ženská heavy-rocková kapela The Agony. Vrcholom festivalového večera na Červenom Kameni bude koncert Richarda Müllera.Vstupenky na túto jedinečnú hudobnú rozlúčku s letom v unikátnom prostredí areálu hradu Červený Kameň sú stále k dispozícii v sieti Predpredaj.sk. Všetky dôležité informácie pre návštevníkov, ako aj aktuálne správy o účinkujúcich sú dostupné na webovej stránke slovenske-hrady.sk. TASR informoval PR manažér podujatia Filip Roháček.