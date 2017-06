Závery prokuratúry k VZN o zákaze herní sú mylné, tvrdí J. Buocik

Ján Buocik, archívna snímka. Foto: TASR/Eduard Fašung Foto: TASR/Eduard Fašung

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Argumenty protestu prokurátora voči všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o zákaze herní v hlavnom meste nemajú oporu v legislatíve. Tvrdí to bratislavský mestský poslanec a advokát Ján Buocik, podľa ktorého prokuratúra svoj názor nepostavila na texte zákona, ale na dôvodoch bez právneho základu. Navrhuje preto tomuto protestu na štvrtkovom (29.6.) mestskom zastupiteľstve nevyhovieť. Opačný názor ale majú poslanci Martin Borguľa a Slavomír Drozd.Krajská prokuratúra v Bratislave navrhla v máji VZN o zákaze herní v hlavnom meste zrušiť. Svoj návrh zdôvodňuje tým, že o nariadení bratislavskí poslanci koncom marca hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom februárovom zasadnutí. Zákonná úprava petičného práva podľa prokuratúry nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície.Toto zdôvodnenie však považuje Buocik za mylné. Petícia bola podľa neho vybavená už 26. januára, keď ju mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie.uviedol.Splnenie podmienok petície a vzatie petície mestským zastupiteľstvom na vedomie, malo a má za následok podľa Buocika vznik kompetencie mestského zastupiteľstva regulovať na území hlavného mesta hazard.podotkol Buocik. Vo februári a marci nerokovali podľa jeho slov mestskí poslanci o vybavení petície, ale o návrhoch VZN predložených primátorom. Ako podotkol, prokuratúra v proteste bez relevantného právneho zdôvodnenia stotožnila akt vybavenia petície s hlasovaním o texte VZN.skonštatoval.Mestskí poslanci Martin Borguľa a Slavomír Drozd si však myslia, že by protestu prokurátora malo mestské zastupiteľstvo vyhovieť. Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal podľa nich v celom procese spravil veľa chýb. Ak sa protestu nevyhovie, vnímajú to ako priestor pre súdne spory.skonštatoval Drozd.Primátor Nesrovnal v júni v relácii internetovej spravodajskej televízie Tablet.TV Hlavné Mesto uviedol, že protest prokurátora je vyjadrením právneho názoru a poslanci mu môžu, ale nemusia vyhovieť. V prípade protestu VZN o zákaze hazardu primátor priznal, že je prekvapený tým, ako prokuratúra "plne akceptovala argumentáciu hernej loby".uviedol. Ako predkladateľ tohto bodu na rokovaní navrhne protestu nevyhovieť.Ak hlavné mesto protestu prokurátora vyhovie, je povinné najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora VZN zrušiť. Ak protestu prokurátora nevyhovie, prokurátor je oprávnený podať žalobu na správny súd.