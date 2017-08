Závery summitu v Salzburgu vnímajú naši dopravcovia so znepokojením

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. augusta (TASR) - Združenie ČESMAD Slovakia, zastupujúce takmer 1000 slovenských dopravných spoločností, považuje prístup vrcholových predstaviteľov Francúzska, Rakúska, Českej republiky a Slovenska k otázke smernice o vysielaní pracovníkov do zahraničia za negatívny krok voči slovenským podnikateľom. Píše sa v stanovisku, ktoré poskytlo TASR združenie ČESMAD.Téma vysielania pracovníkov je v komerčnej cestnej doprave aktuálne kľúčovým problémom a podpora vlády Slovenskej republiky pri riešení tejto zásadnej smernice je pre združenie a dopravcov veľmi dôležitá. Zatiaľ čo česká či maďarská vláda v tejto otázke stále stojí za svojimi podnikateľmi v doprave, ambícia slovenskej vlády k vyššej miere integrácie v oblasti mzdovej a sociálnej legislatívy vyvoláva u slovenských dopravcov znepokojenie. Konštatuje stanovisko.Aktuálny návrh smernice, ktorý sa pripravuje na schvaľovanie, výrazne skomplikuje fungovanie medzinárodnej cestnej dopravy a spôsobí veľké administratívne a ekonomické problémy slovenským dopravcom. Podľa názoru zástupcov združenia by mala byť medzinárodná cestná doprava vyňatá z pôsobnosti tejto smernice.vysvetľuje prezident združenia Pavol Jančovič.ČESMAD Slovakia už od schválenia nemeckého zákona o minimálnej mzde poukazuje na nelogickosť uplatňovania mzdových a sociálnych podmienok jednotlivých štátov na vodičov vykonávajúcich prepravy do alebo z týchto štátov.Slovenskí dopravcovia, nákladní aj autobusoví, pozorne sledujú rokovania na medzinárodnej úrovni a majú záujem byť aj naďalej súčasťou legislatívneho procesu. Prijatie smernice v navrhovanej podobe môže v budúcnosti negatívne ovplyvniť ich podnikanie. Sektor cestnej dopravy je mimoriadne konkurenčným prostredím, kde je enormný tlak na ceny a na nákladovú efektívnosť, osobitne v kontexte medzinárodných tendrov. Pre mnohých dopravcov môžu byť nové podmienky na trhu likvidačné, pretože zvýšené náklady nedokážu pokryť. Riešením tejto situácie môže byť už avizované vyňatie sektoru dopravy spod právnej pôsobnosti smernice o vysielaní pracovníkov. Konštatuje sa v stanovisku.