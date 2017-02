Závislosť od internetu? Takú diagnózu súčasná lekárska veda nepozná

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Bratislava 8. februára (TASR) - Informácie z utorkovej (7.2.) tlačovej konferencie občianskeho združenia eSlovensko, týkajúce sa tzv. závislosti od internetu, nie sú v zhode s pozíciou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Súčasná lekárska veda nepozná diagnózu závislosť od internetu. Vyplýva to z tlačovej správy, ktorú médiám poskytol Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre medicínu drogových závislostí.Prípadné nadmerné používanie internetu, negatívne ovplyvňujúce napríklad štúdium, prácu, osobnú hygienu, je len jedným prejavom v správaní - väčšinou - mladého človeka. Spôsobuje ho však iný základný problém. Na jeho odhalenie sa používajú štandardné odborné postupy v rámci psychologického, pri vážnejších stavoch medicínskeho psychiatrického vyšetrenia.„Príčinou môžu byť problémy v škole, v rodine, v partnerskom vzťahu, ale aj vážnejšie duševné poruchy neurotického charakteru, depresia, alebo ťažká duševná porucha, napríklad schizofrénia,“ uviedol Okruhlica. Podľa neho preto nie je možné z odborného hľadiska odporučiť postupy OZ eSlovensko. Dotknutý človek alebo jeho rodinní príslušníci by sa mali obrátiť na psychológa a pri závažnejších problémoch na psychiatra. Psychiater diagnostikuje príčinu a podľa nej odporučí liečbu, ktorá však nie je terapiou tzv. závislosti od internetu, ale základnej duševnej poruchy. "Od informácií OZ eSlovensko v súvislosti s aplikáciou neZávislosť sa dištancujeme," dodal Okruhlica.Občianske združenie eSlovensko pri príležitosti otvorenia Centra prevencie internetovej závislosti predstavilo aplikáciu neZávislosť. Meria čas strávený na internete, ponúka test internetovej závislosti, časovú stopku a ďalšie funkcie, ktoré majú používateľovi pomôcť lepšie sa poznať a získať rovnováhu medzi časom stráveným online a offline.