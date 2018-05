Zážitky z ciest zachytil na fotkách: Hudobník Whisky vydal knihu

Frontman legendárnej kapely Slobodná Európa Milo Láber, známy pod prezývkou Whisky, je vášnivý fotograf a cestovateľ. Potvrdzuje to jeho prvá kniha Tretia planéta, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slovart.

"Už ako dieťa som rád fotil flexaretom a doma vyvolával fotografie. Bavilo ma to, robil som to pre seba a nikdy som nemyslel na výstavu alebo knihu. Šťastnou náhodou sa mi to nedávno stalo. Píšem texty pesničiek, ale kniha je niečo iné. Nevedel som, ako na to a rozmýšľal nad 300 fotografiami porozkladanými po byte, čo z nich vybrať a ako zoradiť. Rozhodol som sa nepredstaviť cestovateľsky jednotlivé krajiny, ale tematicky," na bratislavskej prezentácii knihy prezradil účastníkom.Veľkou témou je chudoba vo svete. Spoznal vidiek v Laose, Kamerune, Bolívii, Iráne, Indonézii, kde ľudia veľmi skromne žijú v chatrčiach. Napriek tomu sú šťastnejší ako mnohí majetnejší v najbohatších krajinách. Horšie je to s ľuďmi vo vojnou zničených oblastiach. Opisuje pocity pri návšteve Sarajeva, Náhorného Karabachu, v severnej Srí Lanke či po masakre v Srebrenici. "Sú to brutálne reálne obrysy hrôzy občianskych vojen, ktoré ničia mestá a dlhodobo trpia nevinní ľudia. Je to úplne iné, ako vidieť na obrazovke," konštatuje cestovateľ.V knihe prezrádza túžbu poznávať svet od detstva pri prezeraní atlasu a závidel vtákom, že pre ne neplatia hranice, keď on z Devína ponad Dunaj pozeral na blízke a predsa nedosiahnuteľné hainburské pahorky. Tiež ako náhodne získal cestovateľskú závislosť, že Las Vegas je hlavné mesto nevkusu, ako sa vyškriabal na čínsky múr a široko ďaleko bol na tomto monumente sám i prečo rád spoznáva pôvodné civilizácie.Pred cestou sa pripravuje, študuje bedeker a všeličo iné, ale aby sa vyhol turisticky najrušnejším miestam. Bol veľmi sklamaný dvojhodinovým čakaním v rade pri návšteve Machu Picchu v Peru. Indiu navštívil 14-krát a nevidel svetoznámy atraktívny Tádž Mahal, ale radšej bol v inom chráme s autentickou atmosférou.Píše, ako ho starí chudobní Arméni pozvali do príbytku a pohostili. Uvádza aj iné podobné zážitky a hovorí: "Čím ste ďalej od miest s davmi turistov, tým sú ľudia milší a pohostinnejší. Najväčšia pohostinnosť je tam, kde je najväčšia bieda."Whisky sa zatiaľ túlal po asi 80 krajinách tretej planéty slnečnej sústavy. Najdepresívnejšie spomienky má na Severnú Kóreu, kde bol nútený klaňať sa dvom sochám a vraj to bola jediná krajina, v ktorej sa nevedel dočkať odletu z nej. Rád navštevuje civilizáciou nedotknuté miesta, ktoré však rýchlo miznú chamtivosťou modernej konzumnej a developerskej spoločnosti. Zároveň priznáva, že je šťastný človek, aj prečo sa po niekoľkomesačnom putovaní rád vracia do svojho rekonštruovaného mlyna z roku 1799 na myjavských kopaniciach.