Zbaľte si stany, pripravte si pečeň: Čaká nás festivalový víkend

Bratislava 11. augusta (TASR) – Fanúšikovia dobrej hudby smerujú dnes na hudobné festivaly do Piešťan, Červeníka a Nitrianskeho Rudna. Tie v priebehu dvoch dní ponúknu koncerty domácich aj zahraničných interpretov.Na letisku v Piešťanoch dnes popoludní začína festival Grape. Ten si získal dobré meno aj za hranicami Slovenska a už pred začiatkom hlási vypredané. V poradí ôsmy ročník otvorí raper z Bratislavy, ktorý si hovorí Gleb a garage-punková skupina Genuine Jacks z Nového Mesta nad Váhom.Predstavia sa aj Puding pani Elvisovej, Genius Loci, Supa, Korben Dallas, Bulp, Saténové Ruky, Jimmy Pé, česká speváčka Lenny, nemecká formácia Kollektiv Turmstrasse či austrálski The Temper Trap. V sobotu 12. augusta sa na festivale predstavia umelecký kolektív SĽUK, Medial Banana, Bez ladu a skladu, Katarzia, Fallgrap, Bad Karma Boy, Billy Barman, B-Komplex, Vladimír 518 z Českej republiky či anglickí interpreti George Fitzgerald a Metrik.Dnes popoludní začína aj tradičný rodinný festival Červeník. Rovnomenná obec neďaleko Hlohovca privíta aj legendy 70. a 80. rokov Milli Vanilli Experience či George Baker. Takže zaznejú hity Una Paloma Blanca či Girl You Know It's True, ktoré si pamätajú hlavne dospelejší fanúšikovia. Počas dvoch dní vystúpia aj Horkýže Slíže, Inekafe, Desmod, DJ EKG, Zóna A, Slobodná Európa, Nocadeň, Smola a Hrušky či Modus Memory.Rockeri mieria dnes do Nitrianskeho Rudna. V kempingu na brehu priehrady pri obci Nitrianske Rudno v údolí medzi Strážovskými vrchmi a pohorím Magura štartuje festival Rockfest Nitrianske Rudno. Ten ponúkne počas dvoch dní koncerty 22 kapiel. Predstavia sa kapely Gilotina, Sanchez Amsterdam, Liquid Boogie Roll, Ewelin, Dereš, Arzén, Karpina, Suffocation z USA, Plus Mínus, Mad Frequency, Marturos, Mofokiller, Asenth, Me Against All, Eufory, Zóna A, Zoči Voči, The Paranoid, Gladiator, Slobodná Európa a Caliber X.