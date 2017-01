Zber vianočných stromčekov sa v Trenčíne začne na budúci týždeň

Ilustračné foto Foto: TASR/Eduard Fašung Ilustračné foto Foto: TASR/Eduard Fašung

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín/Považská Bystrica 3. januára (TASR) – Zber vianočných stromčekov sa v Trenčíne začne 10. januára. Mestská rozpočtová organizácia Mestské hospodárstvo a správa lesov ich bude zbierať vždy v utorok až do 14. februára.Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, stromčeky budú zbierať zo stanovíšť nádob na komunálny odpad zo sídliskových častí mesta (nie z lokalít individuálnej bytovej zástavby). Vianočné stromčeky je tiež možné bezplatne odovzdať v zberných dvoroch na Zlatovskej a Soblahovskej ulici.V Považskej Bystrici sa začne so zberom vianočných stromčekov 9. januára, zbierať ich budú vždy v pondelok až do konca marca. „Chceme požiadať obyvateľov mesta, aby stromčeky, ktoré musia byť kompletne zbavené ozdôb, vykladali na viditeľné miesto k nádobám na komunálny odpad, a to najskôr v nedeľu ráno, aby nedochádzalo k nadmernému znečisťovaniu týchto priestorov,“ informovala hovorkyňa mesta Iveta Kováčiková.Ako dodala, stromčeky budú sústreďovať v areáli spoločnosti Mestské lesy Považská Bystrica, kde ich zoštiepkujú. Takto získaný materiál sa ekologicky využije ako palivo alebo hnojivo. „V prípade, že občania tento termín nestihnú, použitý vianočný stromček môžu odviezť na zberný dvor v lokalite Zámostie, alebo môžu využiť aj zberné miesta v Orlovom, na Dedovci, v Milochove a v Považskej Teplej,“ doplnila považskobystrická hovorkyňa.