ŽBIRKA: Úlohu v Neberte nám princeznú sme hrali dvaja, ja a môj sveter

Slovenský spevák a skladateľ Miroslav "Meky" Žbirka s tabuľkou Umelcova misia s jeho menom na Moste slávy 24. júna 2017 na Medzinárodnom filmovom festivale Park Film Fest v Trenčianskych Tepliciach. Spevák si na festivale prevzal cenu Umelcova misia a tabuľku so svojím menom pripevnil na Most slávy v parku. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trenčianske Teplice 24. júna (TASR) - Slovenský spevák a skladateľ Miroslav "Meky" Žbirka sa zaradil medzi ocenené osobnosti medzinárodného filmového festivalu Park Film Fest v Trenčianskych Tepliciach a Trenčíne (23.-26.6.). Mosadznú tabuľku s jeho menom si dnes podvečer pripevnil na moste vo Festivalovom parku a stal sa laureátom ocenenia Umelcova misia.Žbirka je prvým a jediným spevákom, ktorý sa zaradil na festivale medzi ocenených hercov.povedal dnes na tlačovej konferencii Žbirka.V piatok (23.6.) večer na festivale premietli i film, kde si Žbirka zahral svoju najvýraznejšiu úlohu, a to muzikál Neberte nám princeznú. "V Neberte nám princeznú to nebolo pre mňa ťažké, pretože moju rolu vlastne hrali dvaja, to som bol ja a môj sveter. Dostal som krásny sveter a celý čas som v ňom chodil, neviem, či aj bol nejaký záber bez toho svetra," spomenul a zároveň podotkol, že si k tomu filmu odskočil ako spevák.dodal.