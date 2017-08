Zbožní moslimovia si v Nemecku ťažšie hľadajú prácu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 24. augusta (TASR) - Zbožní moslimovia žijúci v Nemecku si ťažšie hľadajú prácu a zarábajú výrazne menej než moslimovia, ktorí islam nepraktizujú. Vypláva to z dnes zverejnenej štúdie mimovládnej nadácie Bertelsmann Stiftung, o ktorej výsledkoch informovala agentúra DPA.Z dovedna 4,7 milióna moslimov žijúcich v Nemecku považuje samých seba zalen zhruba 40 percent. Mnohí z nich si ťažko hľadajú prácu, ktorá by zodpovedala ich kvalifikácii.Podľa Yasemin El-Menouarovej, odborníčky na islam z nadácie Bertelsmann Stiftung, chýba v Nemecku inštitucionálny rámec na integráciu zbožných moslimov do pracovného prostredia. El-Menouarová, ktorá je aj spoluautorkou zmienenej štúdie, sa domnieva, že náboženské symboly by nemali predstavovať nevýhodu pri posudzovaní žiadostí o prácu. Akékoľvek zamestnanie na plný úväzok by podľa nej malo byť kompatibilné s náboženskými povinnosťami, akými sú povinné modlitby či návštevy mešity.Ako príklad európskej krajiny so "spravodlivými podmienkami" pre zbožných moslimov spomenula El-Menouarová Britániu, v ktorej moslimské policajtky už desaťročie nosia do práce bez problémov šatky na hlave.