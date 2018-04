Zbrojárenský podnik ZVS Snina plánuje do konca roka zamestnať 30 ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Snina 9. apríla (TASR) - Zbrojárenský podnik ZVS Snina, ktorý patrí do portfólia slovenskej spoločnosti MSM Group, plánuje do konca roka zamestnať 30 ľudí. Podľa jej mediálneho zástupcu Ivana Rudolfa tak firma pokračuje v trende z posledných rokov, keď sa jej výroba aj zamestnanosť zvýšili štvornásobne.Nových zamestnancov hľadajú v regióne.uviedol v pondelok na stretnutí s novinármi generálny riaditeľ ZVS Snina Pavol Čahoj. Spomínaná materská spoločnosť podľa jeho ďalších slov plánuje v najbližšom období preinvestovať do fabriky šesť miliónov eur. Vzniknúť by tak mali nové výrobné haly, zmodernizovaný strojový park, pribudnúť by mali okrem iného aj nové špeciálne technológie.Súčasťou podniku je podľa Rudolfa aj lis na výrobu delostreleckej munície, aký v okolitých krajinách nemajú. Ako ďalej uviedol, slovenský podnik okrem iného vyrába aj 155-milimetrovú muníciu, ktorá je plne kompatibilná so zbraňovými systémami používanými v krajinách NATO.povedal vedúci prevádzky Karol Kunec starší s tým, že len za posledné dva roky narástla produkcia z 3000 na 12.000 kusov.Produkty ZVS Snina využívajú podľa mediálneho zástupcu viaceré armády, jednou z nich sú napríklad poľské ozbrojené sily.