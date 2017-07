Zbrojári chcú dať pri nákupe obrnených vozidiel šancu domácim výrobcom

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 25. júla (TASR) - Členské spoločnosti Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu (ZBOP) SR disponujú kvalitným a overeným výrobným potenciálom a sú schopné aktívne sa podieľať na pripravovaných projektoch obstarávania bojových obrnených vozidiel, ako aj na ďalších projektoch. Tvrdí to ZBOP, ktoré tak reagovalo na zintenzívňujúcu sa diskusiu o zámeroch vlády investovať viac peňazí do obranného priemyslu.Podľa prezidenta združenia Tibora Straku, slovenský obranný priemysel ponúka Ozbrojeným silám SR pri obstarávaní novej techniky domáce výrobné kapacity.uviedol Straka. Slovenská delostrelecká technika, zbraňové systémy, munícia či informačné a komunikačné systémy sú podľa neho spoľahlivo využívané v armádach mnohých krajín sveta.dodal Straka.Logickým zdôvodnením nie je podľa neho len zachovanie výroby a zamestnanosti, ale aj fakt, že vložené finančné prostriedky zostanú doma a vrátia sa aj v podobe rastu investícií, spotreby a daňových príjmov štátu. Významným efektom takýchto dodávok je aj udržiavanie strategických domácich výrobných kapacít pre krízové situácie.Ministerstvo obrany (MO) SR chce v nasledujúcich rokoch nakúpiť spolu 81 bojových obrnených vozidiel na podvozku 8x8 a 404 bojových obrnených vozidiel, respektíve viacúčelových taktických vozidiel na podvozku 4x4. Vyplýva to z projektu ministerstva obrany, ktorý už odobrila vláda s tým, že sa majú využiť aj kapacity slovenského obranného priemyslu.Rezort odhaduje náklady na projekt Bojové obrnené vozidlo 8x8 na približne 417 miliónov eur a na projekt Bojové obrnené vozidlo 4x4 a Viacúčelové taktické vozidlo 4x4 na približne 782,7 milióna eur. Celkovo by tak na tieto projekty malo ísť takmer 1,2 miliardy eur. Do tejto sumy sú zarátané aj náklady na logistickú podporu, muníciu a infraštruktúru.