Zbytočná smrť dieťaťa v Trstenej: V zavretom aute nemalo šancu

V rozhorúčenom aute pred nemocnicou v Trstenej umrelo v pondelok malé dieťa. Informáciu pre TASR potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.





Podľa prvotných informácií nechala matka svoje 2,5 ročné dieťa zatvorené vo vozidle na parkovisku, zatiaľ čo išla do nemocnice na vyšetrenie. "Po návrate k autu ho ihneď zobrala do nemocnice, lebo nejavilo známky života. Dieťa, bohužiaľ, neprežilo," uviedla polícia na svojej oficiálnej facebookovej stránke. Jeho telesná teplota bola na hranici 46 stupňov. Polícia je momentálne na mieste udalosti a situáciu preveruje."Dieťa už bez známok života priniesli na stanicu záchrannej zdravotnej služby v Trstenej, ktorá sa nachádza v budove nemocnice. Prítomní záchranári začali dieťa okamžite oživovať. Žiaľ, napriek ich maximálnemu úsiliu sa ho nepodarilo zachrániť," povedala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.Pondelkový prípad nie je prvým na Slovensku, pri ktorom dieťa odložené v rozhorúčenom aute zomrelo. V júli 2015 zabudol otec v aute v Nitre svoju dvojročnú dcéru Kristínku. Tá po krátkom čase zomrela na prehriatie organizmu a zlyhanie centrálneho nervového systému mozgu.Policajti a hasiči zasahovali pri deťoch odložených v autách viackrát už aj v tomto roku. Napríklad vo februári nechal otec trojročné dieťa v uzamknutom aute v podzemnej garáži jedného z bratislavských obchodných centier. Plačúce a v autosedačke pripútané dieťa museli vyslobodiť policajti.Záchranári varujú, že deti by nemali byť v aute samotné ani na chvíľu. "Detský organizmus sa prehrieva až päťkrát rýchlejšie ako u dospelého človeka. Pri horúčavách môže teplota v aute dosiahnuť aj 70 stupňov Celzia, pripomína doslova skleník a k zlyhaniu organizmu tak môže u dieťaťa dôjsť už po niekoľkých minútach," vysvetlila Krčová.