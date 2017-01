Zdá sa vám dnešok nanič? Modrý pondelok je najdepresívnejší deň roka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Psychológ Cliff Arnall na výpočet najdepresívnejšieho dňa roka použil v roku 2005 vzorec v tvare zlomku:



[W + (D-d)] x TQ

--------------------------

M x Na



kde v čitateli sú údaje: W - počasie, D-d znamená dlhy, ktoré človek na seba prevzal pred sviatkami, mínus reálna schopnosť platiť ich ešte do budúcej výplaty, T znamená čas, ktorý uplynul od Vianoc, Q nad T-čkom znamená čas, ktorý prešiel od novoročných predsavzatí; v menovateli sú údaje: M ako nedostatok motivácie a Na znamená potrebu konať.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 16. januára (TASR) - Najdepresívnejší deň roka pre obyvateľov krajín severnej zemskej pologule - tretí pondelok v januári - pripadol práve na dnes.Známy je pod názvom Blue Monday, teda modrý pondelok. Prišiel s ním a aj s matematickým vzorcom na jeho vypočítanie anglický psychológ Dr. Cliff Arnall z Cardiffu v roku 2005. Prvýkrát sa najdepresívnejší deň roka pripomínal 24. januára 2005.Podľa tohto pseudovedeckého "nápadu" však modrý pondelok môže (ako zase hovoria iní "vedátori") padnúť aj na druhý januárový pondelok - či dokonca na štvrtý, ak víkend pred ním spadá celý do mesiaca január.Blue Monday v sebe sústreďuje najhoršie situácie, ktoré na človeka čakajú: ide o pondelok, teda deň po víkende, v januári, keď je zima, tma, dni sú krátke, vianočné sviatky už preč, peňaženka pre väčšinu ľudí skôr prázdna, výdavky koncom predchádzajúceho roku mohli byť vysoké, začínajú prichádzať účty a stav peňaženky hovorí o schopnosti človeka platiť ich. Navyše, aj od Nového roka a prijatých predsavzatí už prešlo dosť času a na predsavzatia možno začal padať prach zabudnutia.Popri týchto motívoch za konceptom modrého pondelka stojí aj marketingový zámer, a to podnietiť ľudí, aby už v januári začali kupovať letenky a cestovať. Za konceptom stojí istá, zahraničná cestovná kancelária.Odpoveď na to, ako sa vyrovnať s modrým pondelkom, ponúkol napríklad v dnešnom čísle britský denník The Sun: človek môže začať cvičiť, môže sa pustiť do aktivít, o ktorých sníval dlhé roky, môže využiť dnešný deň na stretnutia s priateľmi alebo členmi rodiny a pomôcť im najdepresívnejší deň roka prekonať.Človek môže urobiť čosi aj pre seba samého, napríklad niečo, čo pozdvihne náladu či stav skľúčenosti, prípadne sa vybrať na prechádzku či do kina.