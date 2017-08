Zdá sa, že nemocnici v Zlatých Moravciach svitá na lepšie časy

Ilustračné foto Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica Foto: TERAZ.sk/Andrej Galica

Zlaté Moravce 3. augusta (TASR) – Nemocnica Zlaté Moravce sa rozhodla investovať do rekonštrukcie tepelného hospodárstva. Jej vedenie očakáva od investície vo výške 400.000 eur výrazné zníženie nákladov na prevádzku. Nezávislý prevádzkový zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody by mal ovplyvniť aj hospodársky výsledok nemocnice, povedal predseda predstavenstva Nemocnice Zlaté Moravce, a. s., Miroslav Jaška.skonštatoval.Po spustení nového technologického zariadenia do prevádzky bude pôvodný stratový centrálny zdroj odpojený. Využitie nových technológií umožní diaľkový centrálny dohľad nad prevádzkou kotolne a zároveň prehľad o spotrebe plynu a vyrobeného tepla. Počas výstavby na prepojenie jednotlivých budov s kotolňou budú v maximálnej miere využité jestvujúce teplovodné kanály, čo sa prejaví na minimálnych rozkopávkach cestnej komunikácie.Cieľom investície je maximálne využitie moderných trendov v produkcii tepla. Nemocnica bude v budúcnosti profitovať z výrazného zníženia spotreby plynu, tepelných strát, zvýšenej účinnosti dodávok tepla a teplej vody. Prínosom majú byť i úspory na strane spotreby. Uvedenie moderných technológií do prevádzky bude mať okrem ekonomického aj ekologický význam, tvrdí Jaška.Nemocnica Zlaté Moravce je nemocnica pavilónového typu. Od decembra minulého roka je jej majoritným vlastníkom spoločnosť Agel. Zdravotnú starostlivosť poskytuje obyvateľom okresu Zlaté Moravce, do jej spádovej oblasti však patria aj hraničné obce okresov Nitra a Levice, čiastočne aj región Novej Bane. Skupina Agel plánuje investovať do nemocnice viac ako dva milióny eur.