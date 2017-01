ZDE: Rok 2017 priniesol rapídny nárast nákladov na distribúciu energií

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 18. januára (TASR) - Rok 2017 priniesol veľkému počtu odberateľov (domácnosti, samosprávy) rapídny nárast nákladov na distribúciu energií, hoci Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) opakovane deklaruje pokles ich priemerných koncových cien. Uviedol to Michal Hudec, predseda Združenia dodávateľov energií (ZDE).ZDE podľa neho oceňuje, že vláda SR sa na svojom dnešnom zasadnutí venovala aj téme dosahu cien distribúcie na jednotlivé skupiny odberateľov. Združenie taktiež pozitívne hodnotí snahu vlády o zabezpečenie nezávislosti regulátora pre oblasť energetiky, súčasne však upozorňuje, že zodpovednosť za primárnu legislatívu v tejto oblasti má Ministerstvo hospodárstva SR.ZDE vyzýva kompetentných, aby zrušili platnosť nových cenových vyhlášok platných od 1. januára 2017 a ponechali na prechodné obdobie v platnosti cenové vyhlášky a cenové rozhodnutia, ktoré boli platné do konca roku 2016. Kompetentní by podľa ZDE mali vykonať detailnú analýzu stavu legislatívy ovplyvňujúcej prostredie energetiky a mali by tiež personálne oddeliť výkonný orgán ÚRSO od odvolacieho orgánu ÚRSO.Nové distribučné tarify sa podľa Hudeca v jednotlivých regiónoch SR prejavujú rozdielne.priblížil.Všetci odberatelia elektriny na úrovni nízkeho napätia na strednom a východnom Slovensku si podľa neho výrazne priplatia na fixnej zložke ceny.dodal Hudec. Nové tarify pre distribúciu plynu a výška fixnej zložky podľa neho zásadne zvýšia náklady nielen pre mnohé domácnosti, ale najmä pre veľkých odberateľov.