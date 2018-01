Zdeněk Troška chce nakrútiť film o Čachtickej pani

Zdeněk Troška Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. januára (TASR) - Novinku s názvom Čertoviny uviedol tento týždeň do slovenských kín klasik českej filmovej rozprávky Zdeněk Troška.pripomína režisér svojho slávneho predchodcu, ktorý obohatil československú kinematografiu o diela ako Pyšná princezná (1952), Bol raz jeden kráľ...(1954), Šíleně smutná princezna (1968) či Honza málem králem (1977).povedal v rozhovore pre TASR Troška, ktorý chce svojím novým filmom osloviť predovšetkým malých divákov.prízvukuje režisér.Scenár novej rozprávky napísal s Markom Kališom voľne na motívy šumavských báchoriek. V hlavných úlohách čertov sa predstavia Jakub Prachař a Dominick Benedikt. Haničku hrá Sara Sandeva, jej milého Jána mladý herec Richard Jaroslav Müller, sedliaka Oldřich Navrátil, statkára Kopyta Jaromír Nosek a Lucifera Karel Dobrý. V ďalších úlohách sa diváci môžu tešiť na Andreu Hoffmannovú, Davida Gránského, Janu Bernáškovú, Nelly Řehořovú a iných.priznal Zdeněk Troška, ktorý svoje filmy uvádza do kín väčšinou počas zimných mesiacov.dopĺňa režisér, ktorý úspešné natáčanie svojich filmov vidí najmä v precíznej príprave.Radosť z práce na Čertovinách mu pokazil smútok v rodine.bilancuje rok 2017 Troška. Momentálne má vraj rozpracované až dve rozprávky a už roky má pripravený scenár Čachtickej pani.objasnil s tým, že na realizáciu scenára potrebuje nájsť sponzorov. Keď sa kedysi dávno zdalo, že by sa projekt mohol natáčať, požiadal Kamilu Magálovú, či by si nezahrala hlavnú úlohu. Peniaze sa však nakoniec nenašli.spomína Troška s tým, že prostredníctvom Zdeny Studenkovej, divadelnej kolegyne Kamily Magálovej, s ktorou pripravoval muzikál Hamlet, dostal reakciu na možné stvárnenie hlavnej postavy v pripravovanom filme:smeje sa režisér.naznačuje s úsmevom Troška, ktorý komentoval aj nedávne uvedenie veľkolepého televízneho projektu Mária Terézia.uzavrel.