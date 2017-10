Zdravita a VšZP rokujú o podmienkach v roku 2018,chcú viac peňazí

Ilustračné fotoFoto: TASR/AP Ilustračné fotoFoto: TASR/AP

Bratislava 13. októbra (TASR) – Ambulantní lekári a štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) už rozbehli rokovania o zmluvných podmienkach na budúci rok. Zhodli sa, že do ambulantného sektora by malo ísť viac peňazí v porovnaní s rokom 2017.VšZP hovorí o prioritnej podpore tohto segmentu. Východisko v zlepšení podmienok vidia lekárske združenie Zdravita a VšZP v Memorande o zvýšení úhrad do ambulantného sektora o osem percent. Odsúhlasili ho už obe strany. Zdravita združuje asi 2000 ambulancií.povedal generálny riaditeľ Zdravity Marián Šóth. Rozpracovanie návrhov VšZP bude podľa neho predmetom rokovaní pracovných skupín.povedal generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan s tým, že pre poisťovňu je dôležité zavedenie systémových opatrení, ktoré zvýšia kvalitu manažmentu pacienta.Dodatočné finančné zdroje, ktoré majú prísť na dofinancovanie zdravotníctva v nasledujúcich mesiacoch, nebude podľa Kočana možné použiť na ďalšie zvyšovanie platieb v roku 2017. Podľa neho totiž nejde o nové finančné zdroje určené na nákup zdravotnej starostlivosti. Dofinancovanie má napríklad pomôcť štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá mala minulý rok vysokú stratu a plní preto ozdravný plán.