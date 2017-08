Zdravotné poistenie pre mačky a psy alebo zákroky na splátky?

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 5. augusta (TASR) - Náročnejšia operácia psa či mačky môže vyjsť na stovky eur. Nie každý majiteľ dokáže naraz zaplatiť toľko peňazí, veterinári preto rozbiehajú spoluprácu s jednou zo splátkových spoločností.povedal pre TASR Tibor Brauner, prezident Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. Spoluprácu so splátkovou spoločnosťou začalo podľa neho už zopár kliník, niekoľko klientov to využilo. Takouto formou sa v súčasnosti dá hradiť aj plastická chirurgia. Brauner radí, aby sa pacient na možnosť splátkového kalendára spýtal priamo svojho veterinára.Na Slovensku môžu mať psy a mačky i zdravotné poistenie, núkajú ho dve komerčné poisťovne. Majitelia však o to podľa šéfa veterinárnej komory dlhodobo neprejavujú veľký záujem, mnohým prekážali nastavené podmienky. Jedna z poisťovní napríklad nehradila zákroky súvisiace s chronickým ochorením. Slovenský trh je podľa Braunera malý na takýto druh poistenia a nevidí v ňom perspektívu.uviedol. Takýto druh poistenia je ale populárny napríklad vo Veľkej Británii či v škandinávskych krajinách.Brauner tvrdí, že neexistuje vzorec, ako často majú majitelia chodiť so psom či mačkou na preventívne prehliadky. Odvíja sa to napríklad od veku či plemena. Niektoré majú totiž predispozície k rôznym ochoreniam, môže sa tak stať, že labrador s problémovými kĺbmi navštívi lekára päťkrát za rok a iné plemeno aj osemkrát. O špecifikách rasy informuje veterinár už pri vstupnej prehliadke. Intervaly návštev však podľa Braunera závisia i od vôle majiteľa, kam chce so starostlivosťou zájsť.