Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. augusta (TASR) – Zdravotné poisťovne riešia podvody so zdravotníckymi pomôckami. Viacerí pacienti mali dostať namiesto tých drahších - individuálne vyrábaných, sériové. Len zdravotná poisťovňa Dôvera potvrdila, že zaznamenala stovky prípadov po celom Slovensku a hovorí o vysokých finančných škodách. Na prípad upozornil týždenník Plus 7 dní.povedal PR špecialista Dôvery Matej Štepianský. Malo ísť najmä o ortézy horných končatín, dolných končatín, trupu a krku.Kontroly realizuje aj Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá od roku 2014 zaznamenala nárast nákladov na individuálne pomôcky. Rovnako odhalila viaceré pochybenia.uviedla jej hovorkyňa Viktória Vasilenková. Rovnako sa našli prípady, keď pacient dostal sériovú pomôcku, ale poisťovni sa fakturovala individuálne zhotovená.VšZP vzhľadom na prebiehajúce kontroly nekonkretizovala, o ktorých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ide.zhrnula Vasilenková.Detaily zatiaľ nezverejňuje ani Dôvera, ktorá v súčasnosti rokuje s jednotlivými poskytovateľmi.priblížil Štepianský. Celkové závery bude podľa neho možné robiť až koncom septembra. Dôvera avizovala, že podvody tolerovať nebude a bude chcieť dosiahnuť nápravu škody.Na podvody so zdravotníckymi pomôckami si podľa Plus 7 dní posvietili aj súkromní detektívi. Týždenník informoval, že pod niektoré poukazy sa podpísal aj človek z kategorizačnej komisie ministerstva zdravotníctva pre zdravotnícke pomôcky. Rovnako poukázal na to, že prezident Slovenskej komory ortopedických technikov pred kontrolami poslal zainteresovaným upozornenie na kontroly a vyzval ich na bezodkladné stiahnutie skladov.Všeobecná zdravotná poisťovňa len vlani zaplatila za individuálne zdravotné pomôcky vyše 35 miliónov eur. V prípade Dôvery to bolo 11,5 milióna eur.