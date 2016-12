Zdravotné poisťovne vrátia poistencom za lieky asi 2,2 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. decembra (TASR) - Zdravotné poisťovne vrátia v rámci ochranného limitu na doplatky za lieky peniaze vyše 132.000 poistencom. Peniaze posielajú za tretí štvrťrok, ide o 2,2 milióna eur.Všeobecná zdravotná poisťovňa posiela dôchodcom a zdravotne postihnutým naspäť vyše 1,6 milióna eur, Dôvera 455.000 eur a Union ZP vyše 98.000 eur. Poistenci dostanú peniaze automaticky na účet alebo poukážkou, nie je potrebné o ne žiadať.Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa vráti 1,6 milióna eur vyše 98.000 poistencom. Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátanie doplatku nárok, je takmer 13.700 poistencov do šesť rokov, asi 430 detí do šesť rokov so zdravotným postihnutím a vyše 84.000 poberateľov starobného, invalidného dôchodku či držiteľov preukazu ZŤP.Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera vráti 455.000 eur asi 28.000 poistencom. "Ide o viac ako 7300 detí do šesť rokov, asi 190 detí do šesť rokov so zdravotným postihnutím, 11.500 dôchodcov a vyše 8800 držiteľov preukazu ZŤP," povedal pre TASR Matej Štepianský, PR špecialista Dôvery.Súkromná Union zdravotná poisťovňa (ZP) vráti viac ako 98.000 eur približne 6100 poistencom. "" uviedli z tlačového oddelenia Union ZP.Viacerým dôchodcom a ťažko zdravotne postihnutým vracajú poisťovne peniaze za lieky od roku 2011. Každý kvartál im pošlú naspäť doplatky, ktoré presiahnu ochranný limit. Ten sa u starobných dôchodcov vlani znížil zo 45 na 25 eur, u invalidných dôchodcov a držiteľov preukazu ZŤP z 30 na 25 eur. V prípade dôchodcov sa limit po novom týka všetkých bez ohľadu na výšku dôchodku. U detí je limit vo výške osem eur, nulový je u zdravotne ťažko postihnutých detí.Ochranný limit sa vzťahuje na všetky lieky, ktorých úhradu čiastočne hradí poisťovňa. Treba však pamätať na to, že do limitu sa započítava doplatok za najlacnejšiu verziu lieku na trhu. Pacienti pre to, aby získali peniaze, nemusia spraviť nič. Občania nemusia kontaktovať zdravotné poisťovne, tie im automaticky vrátia peniaze do 90 dní od skončenia kvartálu.