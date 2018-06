Zdravotné poisťovne začínajú posielať ročné zúčtovania poistného

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. júna (TASR) – Zdravotné poisťovne začínajú v týchto dňoch posielať ročné zúčtovanie poistného za minulý rok prvým poistencom. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) už tak robiť začala, súkromné Dôvera a Union ZP sa na to chystajú.VšZP pošle ročné zúčtovanie vyše 716.000 poistencom.povedala jej hovorkyňa Viktória Vasilenková. Výsledky si môžu poistenci pozrieť aj v ePobočke.Dôvera spraví ročné zúčtovanie približne 343.000 poistencom.uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepianský.Union zdravotná poisťovňa zatiaľ neposiela ročné zúčtovanie poistného, podľa svojho hovorcu Mateja Neumanna ho zvykne zasielať v auguste. Každoročne ho vykoná približne 130.000 poistencom a ich zamestnávateľom. Poistenci si zúčtovanie budú môcť pozrieť aj v elektronickej podobe.Zdravotné poisťovne sú povinné vykonať ročné zúčtovanie poistného za minulý rok do konca septembra tohto roka, v prípade osôb s odkladom podania daňového priznania sa termín posúva o mesiac neskôr. Posielajú ich napríklad podnikateľom či samoplatiteľom. Pokiaľ je preplatok alebo nedoplatok nižší ako päť eur, zdravotná poisťovňa oznámi výsledok ročného zúčtovania do konca roka.vysvetlila Vasilenková.