Zdravotné poisťovne zaplatili vlani za lieky na výnimky vyše 35 mil.

Bratislava 24. júna (TASR) – Zdravotné poisťovne dostali aj v minulom roku tisíce žiadostí o preplatenie liečby, ktorá nie je automaticky hradená z verejného zdravotného poistenia. Ide o lieky mimo tzv. kategorizačného zoznamu, poisťovne ich môžu schváliť na výnimku. Vlani dostali vyše 7500 žiadostí, znova ich tak pribudlo, väčšinu zdravotné poisťovne aj odobrili. Za liečbu zaplatili viac ako 35 miliónov eur.Najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) posudzovala v minulom roku 6565 žiadostí, z ktorých 86 percent schválila. V prvom štvrťroku 2017 to bolo 1771 žiadostí, odobrila 83 percentuviedla pre TASR jej hovorkyňa Viktória Vasilenková.Štátna poisťovňa na takúto liečbu vlani vynaložila 27,53 milióna eur, za prvé tri mesiace tohto roka to bolo 6,35 milióna eur. VšZP musí pre vysokú stratu z minulých období plniť ozdravný plán, ktorý hovorí o obmedzení peňazí na výnimky.ozrejmila Vasilenková.Dôvera vlani dostala 1000 žiadostí o úhradu nekategorizovaných liekov, schválila skoro všetky. Za lieky zaplatila vyše šesť miliónov eur. V tomto roku dostala 274 žiadostí, 250 odobrila, čo stálo 1,77 milióna eur.priblížil pre TASR jej PR špecialista Matej Štepianský.Union zdravotná poisťovňa výnimku v roku 2016 schválila 65 poistencom v sume 2,25 milióna eur.doplnila pre TASR jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.Ministerstvo zdravotníctva už avizovalo, že systém úhrady liekov na Slovensku čakajú zmeny, týkať sa to má aj výnimiek.hovorí Vasilenková. Nájsť optimálny systém je podľa jej slov veľmi komplikované. Keďže zmeny sú v prípravnej fáze a diskusie ešte nie sú ukončené, VšZP nechce proces komentovať.Súčasný systém „úhrad na výnimku“ nie je podľa zdravotnej poisťovne Dôvera z dlhodobého hľadiska udržateľný.uviedol na margo pripravovaných zmien Štepianský.Na výnimky sa hradí nová inovatívna liečba, ktorá býva finančne veľmi náročná. Lieky pre svoju vysokú cenu nesplnia kritéria, podľa ktorých by mohli byť na Slovensku zaradené medzi kategorizované lieky, teda štandardne hradené z verejného zdravotného poistenia.skonštatoval Štepianský.V zmysle platnej legislatívy môže zdravotná poisťovňa úhradu lieku odsúhlasiť v odôvodnených prípadoch, najmä vtedy, ak je poskytnutie lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny s prihliadnutím na zdravotný stav poistenca jedinou vhodnou možnosťou, vysvetlil. Úhradu odsúhlasuje zdravotná poisťovňa na základe písomnej žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.