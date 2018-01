Zdravotné poisťovne: Zdravotníctvu by prospela stabilita

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 14. januára (TASR) - Zdravotníctvu by prospela väčšia stabilita. Zhodujú sa na tom súkromné zdravotné poisťovne. Neustále meniaca sa legislatíva totiž dokáže spôsobovať nemalé problémy, upozorňuje zdravotná poisťovňa Union. Dôvera zmeny v uplynulom roku nazvalaČasto sa meniace zákony v minulom roku boli problémom, pretože zdravotné poisťovne mali nastavené plány a uzatvorené dohody a zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na dlhšie obdobie.povedala Elena Májeková z predstavenstva Union ZP. V tomto roku by si preto priala viac stability, ktorá umožňuje plánovanie a implementáciu dlhodobej stratégie.Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) má snahu riešiť veľa tém naraz a často sa robia v zhone, myslí si generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan s tým, že nie vždy to pacient môže prijať dobre.uviedol.povedal generálny riaditeľ štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Miroslav Kočan. VšZP by privítala, ak by sa určité administratívne a schvaľovacie procesy, ktoré na Slovensku predchádzajú uvádzaniu zmien do praxe, urýchlili a zefektívnili.Zdravotné poisťovne oceňujú Druckerovu otvorenú komunikáciu so všetkými stranami v rezorte.uviedol Kultan z Dôvery. Union ZP tiež pozitívne vníma rozbehnutie DRG systému, VšZP zase vlaňajší vyšší výber na poistnom od ekonomicky aktívneho obyvateľstva.povedal Kočan.