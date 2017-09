Zdravotníci musia do konca októbra požiadať o elektronický preukaz

Foto: Oliver Ondráš Foto: Oliver Ondráš

Bratislava 11. septembra (TASR) - Zdravotnícki pracovníci sú v súvislosti so zavádzaním elektronického zdravotníctva do praxe povinní do konca októbra požiadať o vydanie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka. Ten slúži na ich identifikáciu a autorizáciu do elektronického systému. Ak zdravotníci termín nestihnú, hrozia im sankcie.vysvetlila pre TASR hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Soňa Valášiková. Zdravotníci si ho môžu vybaviť viacerými spôsobmi.Preukaz sa dá vybaviť na vyše 600 pracoviskách Slovenskej pošty cez Integrované obslužné miesta či osobne na pracovisku NCZI v Bratislave. Rovnako poštou, žiadosť však treba predtým podpísať na notárskom alebo matričnom úrade. O preukaz možno požiadať aj podaním cez www.slovensko.sk. Zamestnanci veľkých nemocníc to budú môcť urobiť priamo na pracovisku. V prípade otázok môžu zdravotníci kontaktovať call centrum NCZI, ktoré je k dispozícii počas pracovných dní od 08.00 do 16.00 h na telefónnom čísle 02/32 35 30 30.Poistenci majú pre potreby elektronického zdravotníctva využívať občianske preukazy s elektronickým čipom. Do roku 2021 však platí prechodné obdobie, pacienti sa môžu teda preukázať buď občianskym s čipom, alebo s preukazom poistenca.priblížila Valášiková.NCZI pripája v súčasnosti do systému elektronického zdravotníctva ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podľa súčasne platnej legislatívy - od 1. januára 2018 budú všetci poskytovatelia povinní ukladať dáta do elektronickej zdravotnej knižky občana, a teda plne využívať systém elektronického zdravotníctva. Od budúceho roka by tak mala fungovať elektronická preskripcia liekov či zaznamenávanie vyšetrení do elektronickej zdravotnej knižky.Pacienti majú mať vďaka elektronizácii zdravotníctva ľahký a rýchly prístup k svojim zdravotným záznamom.zhrnula Valášiková.