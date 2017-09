Zdravotníci odchádzajú k súkromníkovi aj z Univerzitnej nemocnice

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 15. septembra (TASR) – Odchod zdravotníkov do súkromného centra v bratislavskej Petržalke sa netýka len Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), ale aj Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB). Odchádza niekoľko sestier aj neurológov, priblížil minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD).uviedla hovorkyňa zariadenia Eva Kliská.Najviac zdravotníkov však odchádza z oddelenia diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH, ide o jedno z jeho najdôležitejších pracovísk. K 1. novembru dalo výpoveď dokopy deväť ľudí. Ministerstvo už avizovalo, že odchádzajúci lekári sú ochotní pracovať v zariadení na čiastočný úväzok aj po 1. novembri, teda, keď ich výpovede nadobudnú platnosť. Dohodol sa s nimi na tom Drucker a vedenie ústavu, ak sa za nich nepodarí do odchodu nájsť náhradu.Šéfovi rezortu zdravotníctva sa spôsob odchodu zdravotníkov nepáči. Ako hovorí, so sebarealizáciou problém nemá. Nepovažuje však za náhodu, že sa 30 ľudí zo dňa na deň rozhodlo odísť do súkromného centra. Poukázal na to, že dotknutí mu predtým informácie o odchode popreli.poznamenal.Drucker chce dať preto podľa svojich slov signál, že takéto konanie tolerovať nechce. „uzavrel.Finančná skupina Penta médiám potvrdila, že odchádzajúci lekári idú pracovať do jej zdravotníckych priestorov. Lekári hľadali vhodný priestor na dlhodobý komerčný prenájom, Penta odmietla, že by šli pracovať pre ňu.