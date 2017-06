Zdravotníci si môžu oddnes vybaviť elektronický preukaz aj na pošte

Zdravotníci Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) - Zdravotnícki pracovníci si môžu oddnes o elektronické preukazy v rámci elektronizácie zdravotníctva požiadať i na vyše 600 pracoviskách Slovenskej pošty cez Integrované obslužné miesta. Doteraz tak bolo možné urobiť iba priamo v Bratislave v budove Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).povedal dnes na tlačovej konferencii šéf NCZI Peter Blaškovitš. Zoznam pracovísk možno nájsť na weboch pošty aj NCZI.povedala zdravotná sestra Jana Skřivánková, ako jedna z prvých si dnes podala na pošte žiadosť. Preukaz slúži na identifikáciu a autorizáciu zdravotníkov do elektronického systému.O vydanie preukazu musí každý zdravotník požiadať do konca októbra tohto roka. Okrem pošty i NCZI tak budú môcť urobiť aj poštou, rovnako podaním cez www.slovensko.sk. Zamestnanci veľkých nemocníc to budú môcť urobiť priamo na pracovisku.NCZI počíta, že do zákonného termínu treba vybaviť desiatky tisíc žiadostí. Ak niektorí termín nestihnú, hrozia im sankcie. Blaškovitš povedal, že pri ich udeľovaní budú tolerantní. Dokáže pochopiť, ak niekto z objektívnych príčin stanovený termín nestihne.Spolupráca medzi NCZI a poštou vyjde asi na 50.000 eur. Centrum to bude hradiť z rozpočtových prostriedkov. NCZI je príspevková organizácia ministerstva zdravotníctva, zodpovedá za elektronizáciu zdravotníctva. Systém eHealth by mal ísť do ostrej prevádzku v roku 2018.