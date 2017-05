Zdravotnícki klauni nosia k pacientom humor, tešia sa im najmä osamelí

Ilustračné foto Foto: TASR/Alexandra Moštková Foto: TASR/Alexandra Moštková

Bratislava 6. mája (TASR) - Zdravotnícki klauni z Červeného nosa Clowndoctors urobili za 13 rokov viac ako 14.000 návštev v nemocniciach. Humor a smiech neprinášajú iba deťom, ale i seniorom - navštevujú totiž aj domovy sociálnych služieb.povedala zdravotná klaunka Eva Okoličániová pri príležitosti dnešného Svetového dňa smiechu. Spolu so svojimi kolegami sa snaží vytvárať situácie, "S programom "Smiech nepozná vek" navštívia klauni mesačne 13 zdravotníckych zariadení a trikrát za rok desať zariadení pre seniorov po celom Slovensku. "povedala Okoličániová.Združenie Červený nos Clowndoctors malo vo svojich počiatkoch štyroch klaunov, v súčasnosti je ich asi 59 po celom Slovensku a prešli niekoľkoúrovňovým výberovým procesom. Zohľadňovali sa pritom umelecké aj osobnostné predpoklady. Pravidelne ich školia v klaunovských a hudobných zručnostiach a tiež v oblasti rôznych detských a seniorských diagnóz.Zdravotnícki klauni nenavštevujú iba nemocnice a domovy sociálnych služieb, chodia aj do rodín s detskými pacientmi v paliatívnej domácej starostlivosti, aj do špeciálnych škôl s ťažko a kombinovane postihnutými žiakmi. Niektorí z klaunov vedú tiež odborné semináre o využití humoru v starostlivosti o pacienta určené hlavne pre zdravotnícky personál.Viac informácií možno nájsť na webe cervenynos.sk.