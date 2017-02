ZDRAVOTNÍCVO: Na Slovensku rastie počet transplantácií

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 8. februára (TASR) – Počet orgánových transplantácií na Slovensku stúpa. Avizuje to minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Na dnešné rokovanie vlády predložil vyhodnotenie plnenia národného transplantačného programu. V roku 2015 lekári transplantovali 184 obličiek, 27 sŕdc a 34 pečení, čo bolo viac ako rok predtým, kedy transplantovali 125 obličiek, 17 sŕdc a 23 pečení. Výsledky za rok 2016 budú k dispozícii koncom marca tohto roka.Nárast považuje ministerstvo zdravotníctva za úspech, v trende by chcelo pokračovať. V porovnaní s európskymi krajinami sa totiž Slovensko v minulosti zaraďovalo medzi tie, v ktorých orgány málo transplantujú. Národný transplantačný program prináša opatrenia, ktoré majú negatívny stav zmeniť. Plniť sa bude aj v nasledujúcich dvoch rokoch. V tomto použije ministerstvo na podporu transplantácií orgánov a tkanív 150.000 eur, a to zo svojho rozpočtu. Schválila to dnes vláda. Peniaze sa použijú na obnovu niektorých kryokonzervačných zariadení či na zabezpečenie perfúznych boxov na transport orgánov.Drucker v tomto roku hovorí aj o podpore zavedenia nových terapeutických výkonov v transplantológii.píše ministerstvo zdravotníctva. Rezort takisto chce, aby sa Slovensko zapájalo do medzinárodných vedecko-výskumných projektov. Výsledky má potom prinášať do praxe. Podpore darovania orgánov má pomôcť aj celonárodná mediálna kampaň.Na Slovensku je v súčasnosti šesť pracovísk, v ktorých sa vykonávajú transplantácie orgánov. Tri sú v Bratislave a po jednom v Banskej Bystrici, Košiciach a Martine. Transplantácie pľúc sa pre slovenských pacientov vykonávajú vo Viedni.