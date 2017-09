Zdravotnú poisťovňu chcú na Slovensku zmeniť desaťtisíce ľudí

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) - Záujem o zmenu zdravotnej poisťovne prejavili doteraz desaťtisíce ľudí. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zatiaľ zaznamenal 72.256 prihlášok (údaj k 27.8.), uviedla pre TASR jeho hovorkyňa Andrea Pivarčiová. Podnety k prepoisťovaniu úrad neeviduje. Prepoistiť sa možno do 30. septembra.Prihlášku na zmenu od budúceho roka možno podať len do jednej zdravotnej poisťovne. Poistenci, ktorí ju plánujú, by si mali u svojho ošetrujúceho lekára, ale aj odborného lekára - špecialistu overiť, či má uzatvorenú zmluvu s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Práve to je rozhodujúca skutočnosť pre bezproblémové poskytovanie zdravotnej starostlivosti ošetrujúcim lekárom.Zmeniť zdravotnú poisťovňu je možné raz ročne, vždy najneskôr do konca septembra. Zmena sa akceptuje od 1. januára nasledujúceho roka. Vlani sa pre takýto krok rozhodlo viac ako 118.000 ľudí. Poistenci si môžu vybrať medzi štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a súkromnými zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union.V prípade zmeny poistenci až do konca roka používajú preukaz poistenca a európsky preukaz svojej terajšej zdravotnej poisťovne. Poistenec je povinný oznámiť zmenu svojmu zamestnávateľovi. Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá zmení zdravotnú poisťovňu, je povinná písomne oznámiť novej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára 2018.