Zdravotný stav väzneného ukrajinského režiséra je údajne uspokojivý

Na archívnej snímke Oleg Sencov. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 21. júna (TASR) - Zdravotný stav uväzneného ukrajinského filmového režiséra Oleha Sencova, ktorý už vyše mesiaca drží hladovku vo väzení v Rusku, je momentálne uspokojivý. Uviedol to vo štvrtok podľa agentúry RIA Novosti Anatolij Sak, ombudsman ruského Jamalskoneneckého autonómneho okruhu, kde je Sencov uväznený.Sak ďalej uviedol, že Sencova nedávno navštívil. Podľa jeho slov režisér vyzerá dobre, je čulý, prirodzene komunikuje a dostáva umelú výživu.povedal Sak s tým, že odsúdený je podAgentúra AP píše, že Sencovov zdravotný stav, ktorý Anatolij Sak opísal, nebolo možné bezprostredne potvrdiť.Sencov je väznený v západosibírskom meste Labytnangi. Od 14. mája drží hladovku za prepustenie 64 ukrajinských občanov, ktorých považuje za politických väzňov.Sencova zadržali na Kryme v roku 2014 po tom, ako Rusko tento polostrov anektovalo. Súd ho poslal do väzenia na 20 rokov pre plánovanie teroristického činu, čo však on sám popiera.Na prepustenie ukrajinského filmára vyzvali západní politici aj viaceré osobnosti z umeleckých kruhov.