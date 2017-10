Zdravotný stav zajatého Američana sa zhoršuje, hlási Taliban

Na archívnom screenshote z videa sú zľava Austrálčan Timothy Weeks a Američaň Kevin King. Foto: screenshot/YouTube Foto: screenshot/YouTube

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 30. októbra (TASR) - Afganské militantné hnutie Taliban v pondelok oznámilo, že zdravotný stav Američana Kevina Kinga, ktorého sa zmocnilo vlani, sa zhoršuje.Podľa agentúry AP hovorca Talibanu Zabiulláh Mudžáhid vo vyhlásení uvádza, že Kevin King trpí problémami srdca a obličiek a často stráca vedomie. Mudžáhid zdôraznil, že za to, čo sa stane Kingovi, bude niesť zodpovednosť americká vláda.Kinga a Austrálčana Timothyho Weekesa uniesol Taliban v auguste 2016 spred Americkej univerzity v Afganistane so sídlom v Kábule, kde pracovali ako učitelia. Bojovníci hnutia Taliban prezlečení za príslušníkov bezpečnostných zložiek ich uniesli priamo z auta neďaleko komplexu univerzity. Americké bezpečnostné zložky v Afganistane sa pedagógov ešte v tom istom mesiaci pokúsili oslobodiť, ale bez úspechu, uviedol vlani v septembri Pentagón.Odvtedy Taliban zverejnil dva videozáznamy s rukojemníkmi. Na videozázname, ktorý hovorca talibov Mudžáhid zaslal niektorým médiám 21. júna 2017, unesení muži hovoria, že je 16. júna. Obaja vyzerajú zdravšie než na predchádzajúcom videu zverejnenom 16. januára.V júnovom videu rukojemníci tvrdia, že je o nich dobre postarané. Vyzývajú vlády svojich krajín, aby sa pričinili o ich oslobodenie.King zároveň vyzýva amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Talibanu ponúkol výmenu väzňov, ktorá by obom zadržiavaným zabezpečila slobodu.Aj Weekes hovorí, že Taliban sa oňho dobre stará a má dostatok jedla, mlieka i čaju. Jeho väznitelia mu umožňujú cvičiť a netrpí nedostatkom spánku.hovorí na videu Weekes a vyzýva austrálske úrady, aby ho vymenili za väzneného príslušníka hnutia Taliban.