Zdravotný stav zranenej novinárky Echa Moskvy je stredne vážny

Policajti zatýkajú neznámeho útočníka, ktorý pobodal zástupkyňu šéfredaktora ruskej rozhlasovej stanice Echo Moskvy v Moskve 23. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 24. októbra (TASR) - Zdravotný stav zástupkyne šéfredaktora a novinárky ruskej rozhlasovej stanice Echo Moskvy Taťjany Feľgengauerovej (32), ktorá sa v pondelok na pracovisku stala terčom útoku nožom, hodnotia lekári ako stredne vážny.Po operácii je na jednotke intenzívnej starostlivosti. O jej liečení rozhodlo lekárske konzílium, ktoré sa zišlo ešte v pondelok, informovala v utorok agentúra Interfax.Útočník nožom zasiahol novinárkin krk. Jej hlasivky pri tom neboli poškodené, napísal vo svojom blogu šéfredaktor Echa Moskvy Alexej Venediktov. Po operácii Feľgengauerovú uviedli do umelej kómy a je napojená na dýchací prístroj. Jej život nie je bezprostredne ohrozený a podľa lekárov má dobré vyhliadky na zotavenie.Pokiaľ ide o útočníka, vyšetrovatelia dnes rozhodnú o jeho prípadnom vzatí do väzby pre podozrenie z pokusu o vraždu, vyplýva z informácií Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (SK RF).Prípadom Feľgengauerovej sa zaoberá správa pre vyšetrovanie mimoriadne závažnej trestnej činnosti SK RF.V mieste jeho trvalého bydliska sa uskutočnila domová prehliadka a boli zhabané predmety, ktoré by mohli napomôcť vyšetrovanie.Podozrivému z útoku, 48-ročnému Borisovi Gricovi, bola nariadená psychiatrická expertíza. Rozhodnutie o tom SK RF prijal na základe výpovede podozrivého. Gric totiž podľa hovorkyne SK RF Svetlany Petrenkovej naďalej trvá na svojom tvrdení o dlhodobom - päť rokov trvajúcom - telepatickom spojení s Feľgengauerovou. Útočník podľa Petrenkovej vypovedal o svojej osobnej averzii voči novinárke, pričom však k jej profesionálnym aktivitám nemá výhrady.O Gricovi je známe, že sa narodil v Abcházsku a má občianstvo Ruska i Izraela, kam emigroval v roku 2003. Pred mesiacom sa vrátil do Moskvy, kde býval u svojho známeho.