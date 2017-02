Zdroj blízky vládam KĽDR a Číny: Za smrťou Kim Čong-nama nie je KĽDR

Na kombosnímke nevlastný brat severokórejského vodcu Kim Čong-nam (vľavo) a severokórejský vodca Kim Čong-un (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pchjongjang 16. februára (TASR) - Zdroj blízky vládam v Pchjongjangu a Pekingu uviedol, že Severná Kórea nie je za smrťou nevlastného brata vodcu KĽDR Kim Čong-una.Zavraždený "Kim Čong-nam nemal nič spoločné s (Severnou) Kóreou. (Severná) Kórea nemala dôvod zabiť ho," uviedol zdroj podľa dnešnej správy agentúry Reuters.Predstavitelia juhokórejskej vlády i USA si však pritom myslia, že za Kimovou smrťou sú práve severokórejské tajné služby.Agentúra Reuters dnes tiež napísala, že podľa juhokórejskej rozviedky Kim Čong-nam pred piatimi rokmi žiadal vedenie KĽDR, aby odvolalo nariadenie na jeho zabitie.Niektorí analytici sa boli vyjadrili, že Kim Čong-un mohol veriť, že jeho nevlastný brat Kim Čong-nam by mohol byť využitý na jeho zosadenie. Zrejme preto sa aj v roku 2012 odohral neúspešný pokus o likvidáciu Kim Čong-nama. Ten následne nikdy dlho nezostáva na jednom mieste a presúvali sa medzi rôznymi mestami v juhovýchodnej Ázii a Číne.Kim Čong-namovi priatelia pre Reuters povedali, že v Macau, osobitnej administratívnej oblasti Čínskej ľudovej republiky, žil pokojným životom a pôsobil dojmom, že sa o svoju bezpečnosť neobáva, keďže často chodil sám a vždy bez ochranky.Podľa juhokórejských tajných služieb žil Kim v Macau pod ochranou čínskych úradov. Spolu s ním tam žila jedna z jeho manželiek a dve z jeho detí.Reuters predpokladá, že Kim Čong-nam mal vlastnú stránku na sociálnej sieti Facebook, aj keď tam používal meno Kim Čchol. Ide o meno, na ktoré bol vystavený pas, s ktorým v pondelok chcel cestovať z Kuala Lumpuru do Macaa.Na Facebooku má Kim Čchol mnoho priateľov z rôznych krajín, vrátane Francúzska, Singapuru a Švajčiarska. Je tam aj viacero Kimovým fotografií, nasnímaných na rôznych miestach v Macau či Šanghaji, ale aj snímky psov.V kolónke "Páči sa mi" na stránke figurujú francúzsky spevák Serge Gainsbourg, dva bary v Singapure, ale aj ruský prezident Vladimir Putin či imitátor Kim Čong-una, ktorý pôsobí pod menom Kim Čong-um.Atentát na Kim Čong-nama bol spáchaný v pondelok. V súvislosti s ním malajzijská polícia zadržala tri podozrivé osoby: dve ženy - jednu s vietnamským a druhú s indonézskym pasom - a jedného Malajzijčana.Podľa zdrojov v Macau si Kim Čong-nam potrpel na nákladný životný štýl, na pobyty v luxusných hoteloch a na jachtách, ako aj na francúzske vína a vybranú kuchyňu. Prednedávnom však svoje výdavky výrazne obmedzil, i keď občas zašiel do niektorého z miestnych kasín.