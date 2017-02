Združenia podnikateľov: Školstvo potrebuje zásadnú reformu

Ilustračné foto Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 16. februára (TASR) - Zásadná zmena vzdelávacieho systému s dôrazom na potreby ekonomickej praxe je jednou z priorít Združenia podnikateľov Slovenska (ZPS) na tento rok. Táto problematika bola aj ústrednou témou dnešného rokovania Generálnej rady ZPS v Bratislave.O pripravovanej reforme vzdelávacieho systému diskutovali s Petrom Plavčanom, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý okrem iného uviedol, že reforma nie je jeho reformou a ani rezortu školstva, ale je reformou širokej základne tak z oblasti vedy, ako aj odbornej verejnosti, rôznych inštitúcií. Zároveň ocenil skutočnosť, že účasť na nej prijali aj podnikatelia.Podľa slov prezidenta ZPS Jána Oravca podnikatelia svoje predstavy, najmä o základnom a strednom školstve, pretransformovali do dokumentu, ktorý predpokladá vytvorenie systému osobných vzdelávacích účtov každého dieťaťa.povedal Oravec.Podľa neho štát by mal zmenené, ale taktiež významné právomoci a síce by bol garantom výstupov, ochrany a nezneužitia finančných prostriedkov z účtu.Podľa Plavčana je tento projekt zaujímavý a nevylúčil, že sa ním bude zaoberať.