Združenie miest a obcí Slovenska spúšťa medzi samosprávami prieskumy

Bratislava 18. mája (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spúšťa prieskumy, ktoré bude realizovať vlastným technologickým riešením a anketármi. V týchto dňoch začína prvý z prieskumov, ktorý je zameraný na medziobecnú spoluprácu a agendu Smart. V priebehu najbližších 36 mesiacov tak prostredníctvom minimálne 21 prieskumov zmapuje rôzne oblasti činnosti miestnej územnej samosprávy. TASR o tom informoval hovorca združenia Michal Kaliňák.V prvom zo série prieskumov sa ZMOS zameria na to, v čom vidia mestá a obce prínos medziobecnej spolupráce, akým rozsahom informácií o možnej spolupráci obcí disponujú. Prvý prieskum začína v pondelok (21.5.)a potrvá do 10. júna na reprezentatívnej vzorke 450 obcí.vysvetlil Kaliňák. Združenie zároveň bude disponovať základnými údajmi, dôležitými na získanie informácie o aktuálnom vnímaní agendy smart, ako aj na prípravu územia na takzvané smart regióny.ZMOS už v minulosti realizoval prieskumy, ktoré boli zamerané napríklad na problematiku miestneho referenda, zhromaždenie obyvateľov obce, verejnoprospešné činnosti, zabezpečovanie verejného poriadku prostredníctvom obecných polícií, ale aj na parkovaciu politiku či energetiku. Na účely vlastných prieskumov si s podporou Európskeho sociálneho fondu vytvoril vlastný softvérový analytický nástroj na zber, sumarizáciu a vyhodnocovanie dát. Teraz túto IT platformu a skúsenosti chce využiť na funkčnú reflexiu monitoringu procesov a problémov komunálnej agendy.spresnil Kaliňák.Výber miest a obcí sa uskutoční na štatistickom princípe zohľadňujúcom veľkostnú kategóriu samosprávy. Po zbere dát budú výsledky prieskumov spracované ako podklady na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.