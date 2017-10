Združenie producentov spustilo proces vylúčenia Weinsteina

Harvey Weinstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles/New York 17. októbra (TASR) - Združenie amerických producentov (PGA) začalo v pondelok proces, v rámci ktorého zrejme vylúči hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina z vlastných radov. Informovala o tom dnes agentúra DPA.uvádza sa vo vyhlásení PGA.Weinstein má príležitosť reagovať na obvinenia zo sexuálneho obťažovania pred správnou radou tejto neziskovej organizácie, ktorá zastupuje producentov z oblasti televízie, filmu a nových médií. PGA urobí vo veci konečné rozhodnutie 6. novembra.Rada tiež oznámila, že podniká kroky na boj proti sexuálnemu obťažovaniu v Hollywoode vytvorením špeciálnej pracovnej skupiny. Skupina dostala úlohuHarvey Weinstein čelí škandálu, ktorý prepukol po tom, ako o ňom denníky The New York Times a The New Yorker - s odvolaním sa na svedectvá obetí - napísali, že počas uplynulých 30 rokov sexuálne obťažoval najmenej osem žien vrátane zamestnankýň svojej spoločnosti a známych herečiek. Postupne sa prihlásili so svojimi svedectvami o Weinsteinovom nevhodnom správaní aj mnohé ďalšie herečky.V dôsledku podozrení Weinsteina zo svojich radov vylúčila Americká Akadémia filmového umenia a vied, ktorá každoročne rozhoduje o udelení prestížnych cien Oscar. Prepustili ho aj z produkčnej spoločnosti The Weinstein Co., ktorej bol spoluzakladateľom. Minulú stredu prišiel o členstvo v britskej filmovej a televíznej akadémii BAFTA. Opustila ho aj jeho manželka, Georgina Chapmanová, módna návrhárka značky Marchesa.Tento škandál má aj politickú rovinu, pretože Weinstein financoval viacero kampaní Demokratickej strany.