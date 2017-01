Združenie Progresívne Slovensko: Krajine chýba politická vízia

Na snímke členovia Správnej rady občianskeho združenia Progresívne Slovensko , zľava Ivana Molnárová, Ivan Štefunko a Martin Dubéci počas tlačovej konferencie OZ Progresívne Slovensko na tému predstavenia OZ Progresívne Slovensko a aktuálneho celoslovenského informačno–diskusného projektu Tour Progres Slovenska. Banská Bystrica, 30. januára 2017. Foto: TASR/Branislav Račko Na snímke členovia Správnej rady občianskeho združenia Progresívne Slovensko , zľava Ivana Molnárová, Ivan Štefunko a Martin Dubéci počas tlačovej konferencie OZ Progresívne Slovensko na tému predstavenia OZ Progresívne Slovensko a aktuálneho celoslovenského informačno–diskusného projektu Tour Progres Slovenska. Banská Bystrica, 30. januára 2017. Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 30. januára (TASR) - Sériou tematických stretnutí a diskusiou s občanmi začalo dnes v Banskej Bystrici občianske združenie (OZ) Progresívne Slovensko turné po Slovensku pod názvom Tour Progres Slovenska. Je prvou celoslovenskou aktivitou združenia, ktorého cieľom je spojiť progresívne a liberálne zmýšľajúcich ľudí a ponúknuť im alternatívu k súčasnej "obsahovo vyprázdnenej politike". TASR o tom informoval Martin Dubéci z OZ Progresívne Slovensko."Slovensko stagnuje. Politika je obsahovo i hodnotovo vyprázdnená. My však veríme, že Slovensko má na viac. Vidíme stovky výnimočných ľudí a tisíce konkrétnych činov, ktoré denne posúvajú našu krajinu vpred. Presne s takými ľuďmi sa chceme rozprávať. Presne takých ľudí chceme spájať. Preto ideme po Slovensku, preto sa rozprávame ľuďmi a spoločne hľadáme riešenia pre občanov i krajinu," reagoval Ivan Štefunko, člen správnej rady a jeden zo spoluzakladateľov OZ Progresívne Slovensko.Podľa Štefunka dlhodobým cieľom OZ je ponúknuť občanom alternatívu vo forme ucelenej predstavy moderného, fungujúceho a spravodlivého štátu.Základom Tour Progres Slovenska, ktoré Progresívne Slovensko začalo v meste pod Urpínom, sú diskusie s občanmi. Formát debát zvolilo združenie tak, aby sa k slovu so svojimi otázkami i návrhmi dostali predovšetkým občania a nie iba rečníci na pódiu. Druhou častou sú tematické stretnutia so starostami, miestnymi poslancami, akademikmi, učiteľmi, sociálnymi pracovníkmi, občianskymi aktivistami, ale i úspešnými miestnymi podnikateľmi a predstaviteľmi start-up komunity."V najbližších dňoch budeme mať 12 veľkých večerných diskusií v 12 mestách, od Námestova po Dunajskú Stredu, od Prešova po Trnavu. Okrem debát s občanmi máme po ceste množstvo menších sprievodných podujatí v desiatkach obcí a miest. Ideme sa rozprávať s ľuďmi, lebo veríme, že v tejto krajine žijú úžasní ľudia s výbornými nápadmi. Veríme, že ak ich dáme dokopy, tak spoločne dokážeme posunúť Slovensko vpred," dodala členka správnej rady združenia Ivana Molnárová.